Garlasco, Liborio Cataliotti difende Andrea Sempio sui post pubblicati sul Forum: "Non rappresenta se stesso"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Per l’avvocato Liborio Cataliotti ciò che il suo assistito Andrea Sempio pubblicava sul forum Italian Seduction, inserito nell’informativa dei carabinieri della Moscova di Milano non è da considerare un elemento a carico dell’indagato per il delitto di Garlasco. Il legale, infatti, sostiene che in un contesto web “il personaggio non rappresenta se stesso” bensì “adotta una maschera” che si adatta alla piattaforma.

Il parere di Cataliotti sul forum frequentato da Sempio

Nel corso di un suo intervento a Morning News l’avvocato Liborio Cataliotti, che insieme alla collega Angela Taccia difende Andrea Sempio nella nuova inchiesta – appena conclusa – sul delitto di Garlasco, ha rivelato la sua verità sui post pubblicati dal suo assistito nel forum Italian Seduction.

Secondo il legale “il personaggio non rappresenta se stesso”, quando parliamo di un contesto simile”, bensì “adotta una maschera”.

La maschera adottata è “consona rispetto a quello spettacolo”, ovvero “nei forum non ci si presenta per ciò che si è“, piuttosto “per ciò che si vorrebbe essere” o meglio ancora “per ciò che si pensa possa essere gradito agli altri utenti”.

Su quel forum, quindi, il suo assistito non avrebbe raccontato la sua realtà, bensì avrebbe rappresentato una personalità fittizia per trovare uno spazio di comunicazione sulle tematiche trattate.

Perché i diari “sono ben poco utili” alle indagini su Garlasco

Incalzato dallo studio, durante la puntata di martedì 2 giugno l’avvocato Cataliotti ha sottolineato la differenza tra i contenuti pubblicati sul forum e i diari di Andrea Sempio sequestrati e analizzati dagli inquirenti.

Secondo il legale quei diari “sono ben poco utili” in quanto “risalenti solo agli ultimi anni”, quindi “se si vuole fare un rintraccio dell’imputabilità”, ovvero dei moti di coscienza di Sempio all’epoca dell’omicidio di Chiara Poggi “noi diari di quel periodo non ne possediamo”.

L’impronta 33 “è una suggestione”

Nel corso dello stesso intervento in collegamento con lo studio di Morning News, Liborio Cataliotti ha fatto anche il punto sull’impronta 33 attribuita ad Andrea Sempio.

Attribuire quella traccia al suo assistito è una realtà “disancorata da risultanze istruttorie” ma soprattutto “è irrazionale“, in quanto che l’assassino abbia usato il bagno dopo l’omicidio è provato da “tracce di sangue”, ma “non avrebbe avuto nessun senso che l’assassino si fosse lavato le mani in cucina dopo essersi soltanto specchiato nel bagno”. Tutto ciò, sempre secondo Cataliotti, definisce piuttosto “un puzzle in cui si cerca di porre i tasselli che mancano senza nessun riscontro probatorio“.