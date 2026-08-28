Garlasco, Liborio Cataliotti difende Milo Infante dopo la querela per ricettazione da parte di Stefania Cappa

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Sulla querela ricevuta da Milo Infante da parte di Stefania Cappa, che accusa il conduttore Mediaset di ricettazione, si è pronunciato Liborio Cataliotti. L’avvocato di Andrea Sempio, ospite della prima puntata della nuova stagione di Quarto Grado, ha difeso Infante dal salotto di Gianluigi Nuzzi considerando “sacro” il lavoro dei giornalisti.

Garlasco, Liborio Cataliotti difende Milo Infante

Venerdì 28 agosto è andata in onda la prima puntata della nuova stagione di Quarto Grado. L’apertura è stata dedicata alle ultime novità sul delitto di Garlasco.

È noto, ad esempio, che il conduttore di Ore 11 e Verità Nascoste – Il Diario, Milo Infante, è stato querelato da Stefania Cappa con l’accusa di ricettazione. Infante, ricordiamo, aveva riportato alcune parti dell’esposto presentato dall’avvocata e cugina di Chiara Poggi che segnalava una presunta regia organizzata per spostare l’attenzione mediatica sulla famiglia Cappa.

L’avvocato di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti, ha preso parola per pochi secondi e non ha nascosto il suo dispiacere per la vicenda.

Cataliotti ha ricordato l’articolo 21 della Costituzione che sancisce il diritto di “manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”, e ricorda che “la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure“, dunque nel suo intervento ha definito “sacro” il lavoro dei professionisti dell’informazione.

Carmen Pugliese: “Il reato di ricettazione è corretto”

L’ex pm Carmen Pugliese, presenza fissa di Quarto Grado, ha specificato che “ormai siamo abituati alla violazione sistematica del segreto istruttorio” e conviene che la parola ricettazione “faccia paura”, ma ricorda che questo tipo di reato non riguarda solamente l’acquisto “di un motorino rubato“, bensì interessa un profitto che “non è sempre e solo patrimoniale” ma serve anche a “soddisfare un bisogno di chi riceve il bene di provenienza illecita”.

Nel caso di Milo Infante, il bisogno era “quello di pubblicizzare una notizia particolare”, ma soprattutto “una notizia che avrebbe fatto audience“.

La posizione di Milo Infante

Ricevuta la nota stampa che lo informava di essere destinatario di una querela per ricettazione da parte di Stefania Cappa, Milo Infante ne ha dato notizia in diretta e ha subito sollevato l’azienda da ogni responsabilità, ma ha anche parlato di “intimidazione infamante”.

Gianluigi Nuzzi, suo ospite a Ore 11, tuttavia ha difeso anche le sorelle Cappa dall'”aggressione mediatica senza eguali“.