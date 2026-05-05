Garlasco, Liborio Cataliotti e Angela Taccia spiegano perché Andrea Sempio non risponderà: "Dobbiamo capire"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Andrea Sempio non risponderà ai magistrati della procura di Pavia in occasione dell’interrogatorio previsto per domani 6 maggio nell’ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. “Lui non avrebbe nessun problema a parlare, ma il momento è troppo delicato”, spiega la sua avvocata Angela Taccia. I legali del 38enne indagato per l’omicidio di Chiara Poggi hanno deciso per questa strategia difensiva perché prima vogliono vedere cosa ha in mano la procura: sarebbe un “azzardo”, dice l’altro avvocato Liborio Cataliotti, esporsi “senza aver visto ciò che risulta dagli atti”.

Garlasco, perché Andrea Sempio non risponderà ai pm

Domani, mercoledì 6 maggio, si terrà alla procura di Pavia l’interrogatorio di Andrea Sempio, indagato per omicidio volontario nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco.

I suoi avvocati, Liborio Cataliotti e Angela Taccia, hanno già annunciato che Sempio si avvarrà della facoltà di non rispondere ai magistrati.

ANSA

Anche se il 38enne ha detto che avrebbe voluto parlare: la decisione di non rispondere rientra nella strategia difensiva consigliata dai suoi legali.

Sempre domani i magistrati hanno convocato come testimone il fratello della vittima, Marco Poggi.

Mentre nella giornata di oggi sono state sentite dai carabinieri a Milano le gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara Poggi.

L’avvocata Angela Taccia: “Vogliamo prima capire”

La decisione di non rispondere ai pm “è una strategia difensiva. Lui non avrebbe nessun problema a parlare, ma il momento è troppo delicato”, spiega l’avvocata Angela Taccia a Dentro la Notizia su Canale 5.

“In questo momento così delicato – dice – si deve procedere sempre a norma del codice di procedura penale”.

“La difesa deve essere altissima, solidissima – sottolinea – perché è la seconda volta che il nostro assistito viene convocato al buio”.

“Quindi vogliamo prima capire“, spiega Taccia, “cosa effettivamente la Procura ha raccolto”.

Liborio Cataliotti: “Strategia processuale”

Ospite a Vita in Diretta su Rai 1, l’avvocato di Sempio, Liborio Cataliotti, dice che il suo assistito “parlerebbe sempre e comunque, per quanto abbia ben poco da dire, professandosi innocente e totalmente ignaro di quanto accaduto in quel tragico 13 di agosto”.

Cataliotti spiega di aver consigliato a Sempio di non parlare perché l’inchiesta della procura di Pavia non è ancora chiusa.

“Esporre a un’audizione domani il nostro cliente con un’istruttoria in corso in gran parte a noi ignota sarebbe davvero un azzardo“, dice l’avvocato.

Si tratta di una mossa strategica, in attesa di avere tutti gli elementi in mano agli inquirenti.

Del resto, sottolinea Cataliotti, è “frutto anche di strategia processuale il fatto che la pubblica accusa abbia chiesto di sentirlo prima di rendergli noti gli atti”.