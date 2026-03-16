Garlasco, Liborio Cataliotti ha "idee molto chiare" sull'arma del delitto: "L'abbiamo identificata", la svolta

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Alla luce dei nuovi accertamenti condotti dalla difesa di Andrea Sempio la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco potrebbe arrivare ad una nuova svolta. Dopo l’incontro a Roma con i periti, l’avvocato Liborio Cataliotti ha riferito ai giornalisti di avere le "idee molto chiare" sull’arma del delitto usata per uccidere Chiara Poggi: "L’abbiamo identificata".

Garlasco, identificata l’arma del delitto?

Lunedì 16 marzo Mattino Cinque ha mandato in onda una recente intervista rilasciata da Liborio Cataliotti, l’avvocato che insieme alla collega Angela Taccia assiste Andrea Sempio.

La difesa dell’indagato si è incontrata recentemente a Roma con i propri consulenti. Cataliotti ha riferito ai giornalisti che gli esperti sarebbero stati in grado di fornire "novità circa l’identificazione dell’arma e circa la dinamica dell’omicidio".

[/iol_placeholder]

Ora la difesa di Sempio ritiene di avere "le idee molto, molto chiare", ha aggiunto Cataliotti, sull’arma usata dal killer per commettere la mattanza.

Ancora, il legale sostiene che Chiara Poggi sia stata uccisa con una sola arma e che i nuovi accertamenti sono stati in grado di definire "materiale, dimensioni e morfologia dello strumento utilizzato".

Come sono stati ottenuti questi risultati

Nella stessa intervista Liborio Cataliotti ha spiegato che a Roma "abbiamo lavorato su un plastico" e sulla "riproduzione di parte della salma della povera ragazza, in scala reale".

In questo modo è stato possibile osservare questa riproduzione "con e senza le ferite che aveva". La stessa riproduzione è stata "ricavata dalle foto che vennero fatte allora". Da qui, dunque, le conclusioni sull’arma del delitto comunicate da Cataliotti.

Il mistero delle palline di carta

Un altro mistero nel delitto di Garlasco è nelle palline di carta fotografate sul tavolo della cucina della villetta di via Pascoli dopo il delitto. Dettagli, questi, che cozzano contro la personalità di Chiara Poggi, da chiunque descritta come precisa e ordinata.

Sul tavolo era presente anche un fazzoletto appallottolato, mentre nel piano di lavoro della cucina erano disposti ordinatamente i piatti usati la sera prima per la pizza e i cartoni unti. Dentro il lavandino, invece, erano presenti due cucchiaini non lavati. A proposito delle palline di carta, un esperto in collegamento con Mattino Cinque spiega che non sono mai arrivate in laboratorio, dunque non sono mai state attenzionate dalle indagini né su di esse è mai stato estratto un Dna.

Il motivo è legato alle dimensioni di quegli elementi, troppo ridotte per poter riscontrare tracce biologiche o impronte.