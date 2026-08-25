Garlasco, Liborio Cataliotti legale di Andrea Sempio non ci sta: "Avvocati devono fare meno i protagonisti"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Nel caso Garlasco, come è noto, ormai non si parla più solo delle posizioni del condannato e del nuovo indagato, ovvero di Alberto Stasi e Andrea Sempio. Nel dibattito sono stati trascinati anche gli avvocati. Liborio Cataliotti, legale di Sempio, non ci sta e invita a riportare l’attenzione sul punto centrale dell’inchiesta: capire chi sia il responsabile dell’omicidio di Chiara Poggi. Sentendosi punto nel vivo, Antonio De Rensis, il legale di Stasi, ha replicato. Il tutto è avvenuto nel corso della trasmissione Filorosso, su Rai 3.

Caso Garlasco, la richiesta di Liborio Cataliotti

Tutto è nato da una domanda del conduttore Antonino Monteleone riguardo l’esposto della famiglia Cappa contro De Rensis sulla presunta “regia mediatica”.

“Che riverbero ha questo sasso nello stagno? L’onda che si propagherà che effetti può avere?”, ha domandato il conduttore.

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La risposta di Liborio Cataliotti: “Non mi tange e – devo confessarlo – temo che questi argomenti del tutto collaterali rispetto all’indagine a carico di Andrea Sempio, ed anche alla futuribile e preannunciata istanza di revisione di Alberto Stasi, allontanino banalmente dal tema decidendum, che è la questione riguardante chi è il colpevole dell’omicidio“.

E ancora: “Mi mette terribilmente a disagio parlare di vicende che coinvolgono i colleghi che esercitano la propria professione e che vengono coinvolti, fosse anche solo in dicerie se non in indagini frutto di esposti o querele”. Il riferimento, naturalmente, è ad Antonio De Rensis.

La conclusione del ragionamento: “Vorrei che il clima si svelenisse e che gli avvocati non diventassero super-protagonisti come è stato adesso. Vorrei che tornassero a esercitare il proprio ruolo difensivo”.

Il confronto con De Rensis

Sentendosi chiamato in causa, alle parole di Cataliotti ha risposto subito l’avvocato De Rensis, legale di Alberto Stasi, che ha rivendicato la correttezza dei propri comportamenti.

De Rensis ha ricordato il “grande rispetto”, la “grande deferenza” e anche la “simpatia e affetto” nei confronti di Cataliotti e dell’avvocato Lovati, ex difensore di Sempio. Poi ha però spiegato di essersi trovato al centro di una situazione che non aveva cercato.

“Liborio, tu mi conosci, io sono l’antitesi del pungiball: se mi dai un pugno, io te ne do due. Ero nel mio cortile e stavo tranquillo e qualcuno ha cercato di infamarmi e delegittimarmi, così infamando e delegittimando la posizione difensiva di Alberto Stasi”, ha aggiunto De Rensis.

“Questo non è protagonismo televisivo, si chiama legittima difesa“, ha concluso De Rensis.

La replica di Cataliotti

Questa la replica di Cataliotti: “Vorrei tenermi fuori da queste dispute collaterali… Va circoscritto il campo all’oggetto delle due imputazioni”.