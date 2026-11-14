Garlasco, Liborio Cataliotti provoca la difesa di Stasi sulla revisione: "Parteciperemo come hanno fatto loro"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Liborio Cataliotti, avvocato di Andrea Sempio, annuncia possibili iniziative della difesa nel procedimento di revisione della condanna di Alberto Stasi per il delitto di Garlasco. Intervenendo a “Quarto Grado” venerdì 13 novembre, il legale ha contestato il ruolo svolto dai difensori di Stasi nelle nuove indagini e ribadito la propria contrarietà a due procedimenti paralleli per l’omicidio di Chiara Poggi.

Cosa ha detto Cataliotti a “Quarto Grado”

Ospite ancora una volta della trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi su Rete 4, Cataliotti ha affrontato il tema della partecipazione delle difese ai due procedimenti giudiziari, sostenendo che debbano essere riconosciute possibilità di intervento analoghe.

“Se è stata classificata come interessata la difesa di Stasi al processo Sempio, non vedo come non possa venire altrettanto. Fermo restando il superamento di un macigno, secondo me, cioè del fatto che non possono procedere parallelamente”. Nuzzi gli ha quindi chiesto di chiarire quali iniziative intendesse assumere.

ANSA

La risposta dell’avvocato è stata esplicita: “Faremo le stesse identiche cose che ha fatto la difesa di Alberto Stasi. Lei sa che loro hanno compulsato le indagini e che hanno nominato un consulente nell’ambito dell’incidente probatorio, in questo caso con l’avvallo di un giudice. Ma ha anche nominato altri consulenti senza l’autorizzazione di un giudice e senza essere, dal punto di vista tecnico, parte processuale come invece il Codice di Procedura Penale pretenderebbe”.

“Non è giusto che i due treni procedano insieme”

Il riferimento dell’avvocato è alle attività svolte dai legali di Stasi durante l’inchiesta della Procura di Pavia su Sempio, compresa la partecipazione agli accertamenti tecnici attraverso i propri consulenti. Cataliotti ha precisato di ritenere legittimo, in presenza di due procedimenti collegati, un coinvolgimento altrettanto attivo della difesa del proprio assistito nell’eventuale revisione.

“Credo che a quel punto sarebbe legittimo che ci sentissimo nelle stesse identiche condizioni. Io non credo che sia giusto, lo dico da un anno, che questi due treni procedano parallelamente e negli stessi tempi. Credo invece che uno debba precedere l’altro. Se ciò non accadrà, ritengo inevitabile che lo stesso ruolo compulsatorio che la difesa di Stasi sta svolgendo nel nostro processo sia legittimo farlo fare anche a noi nell’altro processo”.

Revisione del processo Stasi e udienza di Sempio

La questione sollevata da Cataliotti riguarda la possibilità che si svolgano contemporaneamente due giudizi relativi allo stesso omicidio, ma con posizioni processuali differenti. Da una parte c’è Alberto Stasi, condannato definitivamente a 16 anni di reclusione per l’uccisione della fidanzata Chiara Poggi, avvenuta il 13 agosto 2007. I suoi avvocati, Antonio De Rensis e Giada Bocellari, stanno preparando una nuova istanza di revisione della sentenza.

Dall’altra c’è Andrea Sempio, amico di Marco Poggi, fratello della vittima, per il quale la Procura di Pavia ha chiesto il rinvio a giudizio con l’accusa di omicidio aggravato. Sempio ha sempre respinto le accuse. Secondo Cataliotti, i due procedimenti non dovrebbero avanzare contemporaneamente. La difesa sostiene che la revisione della condanna definitiva di Stasi debba precedere l’eventuale processo a Sempio, per evitare il rischio di decisioni difficilmente conciliabili.

In tale ottica il legale ha già annunciato di avere preparato un’eccezione di legittimità costituzionale da sottoporre al giudice dell’udienza preliminare. L’obiettivo è ottenere la sospensione del procedimento a carico di Sempio, oppure sollecitare un intervento della Corte costituzionale sulla compatibilità tra i due percorsi giudiziari.

L’intercettazione di Sempio del 2017 sui video intimi

Tra gli elementi tornati sotto i riflettori mediatici figura anche un’intercettazione telefonica di Andrea Sempio risalente al 9 febbraio 2017, valorizzata dalla difesa di Alberto Stasi. Nella conversazione, l’uomo pronuncia una frase che i consulenti legali del condannato ritengono significativa: “Ha sempre un impegno”.

Secondo questa interpretazione, le parole potrebbero richiamare il contenuto di uno dei video intimi realizzati da Chiara Poggi e Alberto Stasi, conservati nel computer della vittima. In particolare, il riferimento sarebbe al filmato denominato “parte terza”, nel quale Chiara si rivolge al fidanzato lamentando il poco tempo che lui le dedica durante il fine settimana, tra gli appunti da sistemare e le uscite con gli amici. Nel dialogo la ragazza pronuncia propriamente la frase: “Hai sempre un impegno”.

La somiglianza tra le due espressioni è stata evidenziata dalla difesa di Stasi, che ipotizza una possibile conoscenza da parte di Sempio del contenuto del video. Nella medesima intercettazione del 2017 compare anche un altro passaggio, nel quale l’indagato afferma: “Si sono filmati perché hanno visto dei filmati porno”. La difesa di Sempio, da parte sua, ha contestato le interpretazioni accusatorie delle intercettazioni, sostenendo che alcuni riferimenti potessero riguardare informazioni e ricostruzioni circolate pubblicamente.

Quando sarà l’udienza preliminare di Sempio

Il Tribunale di Pavia ha fissato per giovedì 25 febbraio 2027 l’udienza preliminare nei confronti di Andrea Sempio. A decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio presentata dalla Procura sarà il giudice Luigi Umberto Riganti. La Procura, diretta da Fabio Napoleone, ha contestato all’uomo l’omicidio di Chiara Poggi con le aggravanti della crudeltà e dei motivi abietti.

Durante l’udienza, prima di affrontare il merito dell’accusa, potrebbe essere esaminata proprio la richiesta della difesa di sospendere il procedimento in attesa degli sviluppi sulla revisione di Stasi. Gli avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti stanno inoltre valutando ulteriori approfondimenti scientifici sulle prove raccolte dagli investigatori.

Tra i temi oggetto di confronto figura l’impronta palmare numero 33, rilevata sulla parete delle scale della villetta di Garlasco, che l’accusa attribuisce a Sempio. La difesa contesta il significato probatorio della traccia e potrebbe chiedere una perizia per approfondirne l’attribuzione, l’eventuale presenza di sangue e il possibile collegamento con la dinamica dell’omicidio.