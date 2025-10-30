Garlasco, Liborio Cataliotti sicuro dell'innocenza di Andrea Sempio: la posizione dopo la lettura degli atti

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“I processi sono come una partita a poker”, lo dice Liborio Cataliotti, il legale di Andrea Sempio che ha preso il posto del collega Massimo Lovati. Cataliotti sostiene che il suo assistito sia innocente: “Non vi svelo le carte che ho in mano”, dice l’avvocato, e annuncia che “giocheremo in contropiede rispetto alla Procura”. Il difensore, stando alle sue dichiarazioni, potrebbe avere tra le mani delle carte che porterebbero a una svolta decisiva in questa nuova indagine sul delitto di Garlasco.

Liborio Cataliotti e il caso Garlasco

Giovedì 30 ottobre Liborio Cataliotti, il nuovo avvocato di Andrea Sempio che affianca la collega Angela Taccia nella difesa del nuovo indagato sul delitto di Garlasco, è intervenuto su Telelombardia nel corso del talk Iceberg Lombardia condotto da Daniele Porro.

Cataliotti si dice convinto che il suo assistito sia innocente. Lo sostiene, l’avvocato, “dopo aver letto gli atti”, ma per il momento afferma che non rivelerà il contenuto delle “carte che ho in mano”.

IPA Liborio Cataliotti (nella foto) è convinto dell’innocenza del suo assistito Andrea Sempio nelle indagini sul delitto di Garlasco

“I processi sono come una partita a poker”, dice Cataliotti. Può essere che si faccia interrogare” suppone, parlando di Andrea Sempio.

Poi l’annuncio: “Giocheremo in contropiede rispetto alla Procura, per usare un termine calcistico”. Cataliotti ha preso il posto di Massimo Lovati dopo che Andrea Sempio ha revocato il suo mandato.

Le indagini a carico del padre di Andrea Sempio

Giovedì 30 settembre Giuseppe Sempio, il padre di Andrea Sempio, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Brescia. Nell’atto gli è stato contestato il reato di corruzione di atti d’ufficio in concorso con Mario Venditti, l’ex procuratore finito sotto la lente degli inquirenti.

Secondo la Procura Giuseppe Sempio nel 2017 avrebbe corrisposto a Venditti una somma di denaro in cambio dell’archiviazione delle prime indagini a carico del figlio. Un indizio acquisito a tal proposito è un biglietto rinvenuto in casa Sempio durante una perquisizione.

Il biglietto

Come anticipato, nella casa dei Sempio gli investigatori hanno rinvenuto un biglietto che recita: “Venditti gip archivia X 20.30 euro”. Secondo la Procura quell’appunto rappresenterebbe un promemoria sulle spese che i Sempio avrebbero affrontato per portare all’archiviazione delle prime indagini su Andrea.

Giuseppe Sempio ha messo a verbale che quella nota rappresentava “una previsione di spesa che avevamo fatto noi in casa, su quanto avremmo dovuto pagare agli avvocati alla fine della faccenda”.