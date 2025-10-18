Garlasco, Liborio Cataliotti spiega la nuova linea difensiva di Andrea Sempio: cosa cambierà dopo Lovati

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il nuovo avvocato di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti, ha spiegato la linea difensiva del suo assistito: fronteggiare l’accusa rivolta nei suoi confronti. Su Lovati spende parole di ammirazione. Il conduttore ha espresso dubbi sulle motivazioni della revoca, ma Cataliotti non risponde. Interviene Taccia: “Sono abituata ai colleghi che parlano al singolare”. Per Nuzzi è una frecciatina al nuovo avvocato.

Nuzzi mette in dubbio i motivi del cambio di avvocato

Il nuovo avvocato di Andrea Sempio ha risposto ad alcune domande a Quarto Grado. Interrogato in merito, Liborio Cataliotti ha spiegato quale sarà la nuova linea di difesa per il suo assistito.

La domanda sorge spontanea alla luce delle dichiarazioni di Massimo Lovati e dello stesso Andrea Sempio, che hanno motivato l’allontanamento dell’avvocato proprio per via di una discrepanza di opinioni in merito alla strategia difensiva.

ANSA In foto Massimo Lovati

Il giornalista e presentatore Gianluigi Nuzzi si esprime in merito. Dice di credere che le motivazioni siano ben altre, come tutte le dichiarazioni rilasciate da Lovati ai media.

Come cambia la linea difensiva?

Cataliotti dichiara che avrebbe illustrato la nuova linea difensiva anche senza ricevere la domanda. “Ci tengo a ringraziare a nome del mio assistito il collega Lovati, che ha operato in modo prezioso e “deontologicamente ineccepibile” per ciò che riguarda il ruolo nelle aule processuali, espletando il suo mandato difensivo”, ha dichiarato.

Sulla linea difensiva non sa se cambierà, ma può esplicitare la sua. Ovvero, si muoverà per fronteggiare l’accusa rivolta al suo assistito: quella di aver concorso nell’omicidio di Chiara Poggi e di aver concorso con Stasi.

Su Stasi “non mi permetto di spendere parola” e aggiunge: “Io mi limiterò a parlare del mio assistito, della sua innocenza e dell’inesistenza di prove a suo carico”.

La reazione di Angela Taccia

In studio c’è Angela Taccia, che ascolta il nuovo avvocato e annuisce. Poi Nuzzi la interroga su un’espressione che sembra aver fatto quando il nuovo difensore dice “il mio assistito”.

“Ormai sono abituata ai colleghi che parlano al singolare”, risponde l’avvocata Taccia. Cataliotti sorride, ma non risponde. Nuzzi allora parla di frecciatine, ma Taccia nega: “No, non è vero”. Cataliotti allora aggiunge: “Sono un umile servitore dell’avvocata Taccia”.