Garlasco, Liborio Cataliotti sul mistero dello scontrino di Andrea Sempio: "L'ha fatto lui, lo dimostreremo"

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A Quarto Grado si torna a parlare del mistero dello scontrino fatto da Andrea Sempio a Vigevano il giorno del delitto di Garlasco. L’avvocato Liborio Cataliotti ha affermato che “dimostreremo la genuinità” del ticket spiegando di avere la testimonianza di un tecnico.

Liborio Cataliotti sullo scontrino di Sempio

“Noi abbiamo una deposizione testimoniale di persona fortemente accreditata, perché lavorava nell’azienda che gestiva quelle macchinette“, ha detto il legale di Andrea Sempio a Quarto Grado.

“È stato da noi sentito in via testimoniale un tecnico che ha confermato la genuinità dello scontrino dandone riscontri di natura tecnica“, ha aggiunto.

ANSA

Poi parlando della madre di Sempio ha affermato che la donna “con gli occhi lucidi mi ha detto che quello scontrino lo ha fatto Andrea”.

Il legale ha confidato che vorrebbe spogliarsi dalla sua veste di avvocato per vestire quella di testimone e poter raccontare quanto abbia avuto la percezione che l’affermazione della madre di Sempio fosse “genuina e disperata”.

Il mistero sullo scontrino

Sullo scontrino di Andrea Sempio ci sono alcuni dubbi sorti, in particolare, perché questo documento è stato presentato un anno dopo il delitto.

A Quarto Grado fanno notare che diverse persone, non indagate, sentite durante le indagini sul delitto di Garlasco, hanno presentato subito biglietti del treno, certificati e prove della loro presenza altrove.

Andrea Sempio invece ha presentato lo scontrino un anno dopo, ben conservato. L’uomo ha replicato ai dubbi sostenendo di averlo presentato quando gli è stato chiesto, ovvero un anno dopo.

La conduttrice di Quarto Grado ha quindi chiesto alla psicologa in studio, la dottoressa Marano, “non è sospetto che si conservi per un anno questo scontrino?”.

“Probabilmente quando è stato sentito inizialmente – ha detto Marano – può aver sottovalutato il peso della richiesta. Può essere letto come un atteggiamento prudenziale, cioè, la percezione di poter essere coinvolto in un’indagine, visto che il delitto era avvenuto molto vicino a loro, può far nascere l’esigenza, per un eccesso di tutela e di protezione, di conservare un elemento difensivo”.

“Può essere letto anche come una situazione di controllo – ha aggiunto la psicologa – per una situazione sentita come minacciosa, oppure una condotta strategica, cioè una scelta consapevole di voler documentare ogni spostamento e ogni movimento. Però è chiaro che questa lettura ha bisogno di essere ancorata a ulteriori elementi”.

Giletti sul caso di Garlasco

All’Ansa, invece, il giornalista Massimo Giletti ha parlato del caso di Garlasco ribandendo di essere colpito dal “modo in cui Chiara è stata uccisa”.

“C’è una violenza molto forte, che secondo me, può fare solamente una persona che ha ottenuto un rifiuto o che aveva un desiderio di possesso”, ha detto il conduttore Rai.

“Questo mi ha spinto ad andare contro tutti, guidato sempre dalle carte, anche se oggi vedo che molti si sono ‘convertiti”, ha concluso, riferendosi alla nuova indagine che vede Andrea Sempio indagato per il delitto.