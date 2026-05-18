Garlasco, lo scontrino da alibi a prova contro Andrea Sempio ma Lovati lo difende: "L'ha fatto lui"

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Per Massimo Lovati lo scontrino, il cui mistero è diventato quasi un Sacro Graal del delitto di Garlasco, non è un giallo. Il ticket che Andrea Sempio ha consegnato ai carabinieri di Vigevano nel 2008 sarebbe stato stampato proprio dall’indagato, secondo il suo ex difensore: "Se non fosse così bisognerebbe cercare dei complici", dice in collegamento con Mattino Cinque, ma "questa è fantascienza", aggiunge. Lo fa, l’ex legale di Sempio, alla luce delle ipotesi della Procura, secondo le quali quel biglietto potrebbe averlo stampato la madre dell’indagato, Daniela Ferrari.

Massimo Lovati difende Andrea Sempio

Lunedì 18 maggio Massimo Lovati, l’ex legale di Andrea Sempio, ha difeso l’indagato dall’ipotesi che quello scontrino stampato a Vigevano il 13 agosto 2007 potrebbe essere opera della madre, Daniela Ferrari.

Se così fosse, anche se quel ticket non è mai stato considerato un alibi, crollerebbe un elemento a sostegno della posizione di Sempio proprio durante l’epoca del delitto di Garlasco.

Per Massimo Lovati "è fantascienza", perché se non fosse stato stampato da Sempio "bisognerebbe cercare delle complicità", ovvero "sarebbe complice la mamma, sarebbe complice il pompiere".

"Come avvocato gli avrei detto ‘ma tu sei scemo‘", perché la consegna di quello scontrino da parte di Sempio ai carabinieri suona come una "excusatio non petita".

L’ipotesi dell’ex avvocato dell’indagato

Secondo Massimo Lovati, Andrea Sempio avrebbe consegnato quello scontrino perché a soli 19 anni si sarebbe fatto impressionare dalla convocazione dei carabinieri, "ha pensato di poter significare in che punto era quel giorno".

Nessun dubbio, quindi, per Lovati: l’allora 19enne Andrea Sempio consegnò quello scontrino ai carabinieri di Vigevano perché si sarebbe sentito in dovere di giustificare la sua posizione nel giorno del delitto di Garlasco.

Il giallo dello scontrino nel delitto di Garlasco

A proposito di gialli, quindi, chi ha stampato quello scontrino a Vigevano? In un’intercettazione Giuseppe Sempio ironizza su quanto dichiarato da un non meglio specificato supertestimone riferendo alla moglie: "Perché comunque lo scontrino lo hai fatto tu", ma l’avvocato Liborio Cataliotti chiarisce che i due coniugi "ironizzano su questa versione", ma non si tratta di un’affermazione di Giuseppe Sempio né di un’accusa.

"Non esiste una frase, che pur troviamo negli atti d’indagine secondo la quale il padre afferma che lo scontrino lo ha fatto la moglie".