Garlasco, lo sfogo di Giada Bocellari e la richiesta alla famiglia di Chiara Poggi: "Perché per forza Stasi?"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

L’avvocato Giada Bocellari sbotta contro la difesa della famiglia Poggi. La legale di Alberto Stasi ha commentato in diretta Tv i clamorosi sviluppi emersi alla chiusura della nuova indagine della procura di Pavia, secondo cui nella prima inchiesta sul delitto di Garlasco, che ha portato alla condanna dell’ex bocconiano, non sarebbero state depositate due contro-analisi negative sulla presenza del Dna di Chiara Poggi sui pedali della bici Umberto Dei. Un’omissione però esclusa sia dal generale Luciano Garofano, all’epoca alla guida dei Ris di Parma che effettuarono gli accertamenti, ma anche dal team della famiglia della vittima.

L’ipotesi del consulente della famiglia Poggi

Il consulente del team difensivo della famiglia Poggi, il genetista Marzio Capra, ha commentato la svolta sulle indagini su Garlasco, dichiarando come non ci sia stato “nessun doppio esito negativo dopo il risultato certo sulla presenza di Dna di Chiara Poggi sulla bicicletta Umberto Dei di Alberto Stasi”, ma che si sarebbe trattato di una “modifica” della data del file, all’interno del quale sarebbe stato incluso un intoppo precedente alle analisi che hanno poi rilevato il materiale genetico della vittima sui pedali.

Nessuna omissione, dunque, secondo la difesa della famiglia Poggi. Ma la legale di Alberto Stasi, l’avvocato Giada Bocellari, respinge con forza questo tentativo di smontare la ricostruzione dei pm.

Il commento sulle nuove indagini su Garlasco

“Io faccio due sole considerazioni molto tranchant, la prima tecnica: quel campione è stato prelevato l’11 di settembre e questo il dottor Capra lo sa meglio di me visto che lui nel 2007 a differenza mia c’era” ha detto l’avvocato Giada Bocellari in collegamento con la trasmissione Ignoto X, replicando alle affermazioni del genetista sul presunto equivoco sulle date delle analisi.

“Io sono arrivata al punto di pensare che ci sia una modalità di comunicazione volta, a prescindere dalla fondatezza di ciò che si dice, a cercare di creare confusione” ha sostenuto la legale rispondendo alle domande del conduttore Pino Rinaldi.

Lo sfogo di Giada Bocellari

“Ora quello che io chiedo, che auspico da tempo, è che ci sia un’onestà intellettuale di fondo. Su questo aspetto, non è una questione di interpretazione o di avere un consulente luminare, con tutto il rispetto per i consulenti di tutte le parti” ha aggiunto Bocellari.

“È una questione oggettiva, è una questione documentale, non si discute, possiamo discutere di altre cose, bisogna arrendersi all’evidenza – ha affermato con forza la legale di Stasi – Qui il problema è che anche il team della famiglia Poggi dovrebbe domandarsi perché anche a loro questi dati non sono arrivati, mi auguro che non siano arrivati naturalmente a loro, perché non sono arrivati a nessuno quindi ne deduco che neanche a loro siano arrivati”.

“Quindi non capisco perché non possa essere interesse anche delle altre parti appurare cosa è accaduto, ma perché per forza Alberto Stasi? Io questo veramente non lo capisco più, mi dispiace” è stato lo sfogo dell’avvocato Bocellari.