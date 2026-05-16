Garlasco, lo sfogo di Liborio Cataliotti contro gli audio "fantasiosamente trascritti dagli inquirenti"

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Nel corso della puntata di Quarto Grado andata in onda il 15 maggio l’avvocato Liborio Cataliotti, che difende Andrea Sempio insieme alla collega Angela Taccia nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, ha detto la sua sulle intercettazioni emerse nelle ultime settimane e riportate nell’informativa dei carabinieri della Moscova. Secondo il legale si tratta di audio "fantasiosamente trascritti" dagli inquirenti e che, in alcune parti, non corrisponderebbero alla realtà.

Liborio Cataliotti commenta le trascrizioni degli audio

In un lungo intervento in collegamento con Quarto Grado Liborio Cataliotti ha detto la sua sulla trascrizione delle intercettazioni di Andrea Sempio del 2025, da giorni al centro dei dibattiti televisivi e sui titoli dei quotidiani.

Lo stesso Sempio, in un’intervista esclusiva, ha riferito che "se ascoltati meglio, in realtà dimostrano che dicevo un’altra cosa". Cataliotti è intervenuto proprio su questo aspetto.

Ai telespettatori ha consigliato: "Tappatevi gli occhi, ascoltate, e traete le debite conclusioni" riportando come "questi audio sono stati malamente, fantasiosamente, suggestivamente stati trascritti non dai commentatori televisivi", bensì "dagli inquirenti".

Per questo motivo la difesa ha scandagliato l’intero materiale raccolto dai carabinieri e vagliato dalla Procura di Pavia per una settimana, riuscendo a portare a termine una memoria difensiva esplicativa con la quale Sempio fornirà le sue spiegazioni in merito ai contenuti.

I dubbi del perito informatico forense

Nel corso della trasmissione un inviato ha consultato il perito informatico forense Michele Vitiello, che ha provveduto a ripulire dal rumore di fondo alcuni segmenti audio trascritti nell’informativa. Il suo lavoro si è concentrato su quelli considerati più rilevanti, a partire dal riferimento al video di Chiara Poggi al quale Sempio avrebbe fatto riferimento durante un soliloquio, affermando di averlo visto e di averlo "in una penna".

Vitiello sostiene che la parola "video" non è percettibile, ma anche che l’espressione "ce l’ho" in realtà risulta come "mica ce l’ho". Un dato, questo, che ribalterebbe le conclusioni riportate dagli inquirenti, che avrebbero interpretato quei soliloqui come un’autoconfessione di Sempio.

I soliloqui di Sempio spiegati dall’avvocato

Nel corso del suo intervento, Cataliotti ha aggiunto che il suo assistito "tende a commentare con il discorso diretto anche dialoghi immaginifici, virtuali o che trova nei podcast", ma nel contesto delle intercettazioni Andrea Sempio si riferiva ai "commenti degli utenti dai quali lui ha attinto nel fare quei soliloqui".

Quei soliloqui, quindi, sarebbero "discorsi di pura, ipotetica, virtuale riproduzione di commenti fatti dagli utenti", e questa spiegazione sarebbe "a disposizione della magistratura".