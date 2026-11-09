Garlasco, lo sfogo di Panicucci in tv: "Guerra di civiltà, è una cosa gravissima, riguarda i nostri figli"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Federica Panicucci si è lasciata andare a uno sfogo in tv sul caso del delitto di Garlasco. La celebre conduttrice, parlando delle analisi che riguardano Stasi mai comunicate e della richiesta di revisione del suo processo, ha detto: "Questa è una guerra di civiltà perché immaginiamo che sia accaduta una cosa gravissima, che riguarda tutti noi, le nostre famiglie, i nostri figli".

Lo sfogo di Federica Panicucci sul caso Garlasco

In risposta alle parole del professore Ugo Ricci, genetista consulente di Alberto Stasi, Federica Panicucci ha rilasciato un commento sulle analisi che riguardano Alberto Stasi mai comunicate e sulla richiesta di revisione del processo.

La conduttrice di Mattino Cinque, durante la puntata di lunedì 9 novembre, ha detto: "Qui non si parla di fazioni: chi sta con Sempio e chi sta con Stasi. Questa è una questione che riguarda tutti noi, che riguarda tutti gli italiani. Stiamo facendo una guerra di grande civiltà perché quello che probabilmente immaginiamo possa essere accaduto è una cosa gravissima, che riguarda ogni singolo individuo. Non riguarda Alberto Stasi ma riguarda ciascuno di noi, la nostra vita, le nostre famiglie, i nostri figli, i nostri cari. Noi tutti. Quando dico ‘Salteremo sulla sedia’ intendo dire che sarà una questione deflagrante, che aprirà uno squarcio su quello che è accaduto gravissimo".

Le parole del genetista Ugo Ricci

Il professore Ugo Ricci era intervenuto in trasmissione per commentare le ultime indiscrezioni sull’ipotesi della presenza del DNA di Chiara Poggi sotto le scarpe di Alberto Stasi.

Il genetista ha detto: "Io raccomando la massima cautela, quando si parla di tracce di questo tipo ci vuole veramente molta cautela. Quando si affronta un esame su tracce miste, non si può genericamente parlare di alleli non contrassegnati e avere suggestioni che possano influenzare l’opinione pubblica. Il DNA non è qualcosa di magico, si parla di evidenze scientifiche complesse che devono essere valutate con attenzione". Poi ha aggiunto: "Dobbiamo avere la pazienza di aspettare che siano depositati gli atti".

Nel corso del suo intervento, Ugo Ricci ha poi aggiunto: "Con il dottor Linarello ci siamo impegnati per mesi nella rivalutazione dei dati, che ci sono stati forniti ahinoi solo nel gennaio di quest’anno. Abbiamo dovuto riguadagnare gli anni persi, mentre qualcuno era in carcere secondo noi ingiustamente. Abbiamo dovuto rifare con calma una rivalutazione attenta dei dati che sono arrivati piano piano all’attenzione della difesa di Stasi".

E ancora: "Non è compito nostro fare degli scoop. Qui stiamo parlando di cose molto precise, su cui abbiamo avuto bisogno di fare valutazioni attente che hanno richiesto molto tempo e che fanno parte di una revisione che è molto più ampia perché conterrà i dati genetici ma anche ben altro. Noi abbiamo dato il nostro contributo che riterrei molto interessante. Quanto sarà interessante lo scoprirete più avanti".

A quel punto è arrivato lo sfogo di Federica Panicucci sopracitato. In un intervento successivo, Ugo Ricci ha poi dichiarato: "Secondo noi i singoli elementi della sentenza di condanna ad Alberto Stasi saranno frantumati uno per uno".

Il nodo delle scarpe di Stasi e il DNA di Chiara Poggi

In vista della richiesta di revisione del processo che ha portato alla condanna di Alberto Stasi, la sua difesa sta mettendo insieme tutte le presunte anomalie riscontrate durante le indagini sul delitto di Garlasco.

Una di queste riguarderebbe i dati grezzi ottenuti dalle analisi sulle scarpe che Alberto Stasi afferma di aver indossato quando è entrato in casa della fidanzata e ha trovato il suo cadavere.

I giudici che lo hanno condannato non hanno creduto alla sua versione perché non sarebbe potuto entrare nella villetta di Garlasco e uscire senza avere sulle scarpe tracce di sangue o DNA di Chiara Poggi. Alberto Stasi, per i giudici, avrebbe quindi ucciso la fidanzata indossando altre scarpe, che avrebbe buttato prima di lanciare l’allarme.

Nella puntata di venerdì 6 novembre di Quarto Grado si è fatto riferimento al DNA di Chiara Poggi sulle scarpe di Stasi. Tale elemento supporterebbe la tesi del condannato ma, stando a quanto riferito da Fanpage, la difesa di Alberto Stasi non punterebbe su questo per chiedere la revisione del processo.

Sulle scarpe di Alberto Stasi è stato trovato il suo DNA ma anche quello di un profilo misto, che presenterebbe tre alleli che potrebbero combaciare con il DNA di Chiara Poggi (ma anche, eventualmente, con altri profili). In quel profilo misto, però, ci sarebbero altri alleli che escluderebbero quello della vittima. In ogni caso tre alleli sono ritenuti pochi per definire un materiale genetico.

Ciò su cui starebbe puntando la difesa di Alberto Stasi non sarebbe, quindi, la presenza di questi tre alleli che potrebbero combaciare con il DNA di Chiara Poggi sotto le scarpe di Stasi, quanto piuttosto il fatto che il RIS a suo tempo, a proposito delle scarpe, avrebbe fatto riferimento solo al profilo del fidanzato della vittima e non a un altro profilo misto.