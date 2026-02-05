Garlasco, Lovati a processo per diffamazione contro lo studio Giarda accusato di "macchinazioni" contro Sempio

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Massimo Lovati, l’ex legale di Andrea Sempio, dovrà presentarsi in tribunale per citazione diretta a giudizio. L’accusa è di “dichiarazioni gravemente diffamatorie” ai danni dello studio Giarda, difensore di Alberto Stasi. La frase contestata sarebbe quella detta il 13 marzo 2025 sull’inchiesta del 2017: “Macchinazione orchestrata dalla difesa dello studio Giarda”. Il processo si terrà il 26 maggio 2026.

Massimo Lovati a processo

Massimo Lovati è stato chiamato con citazione diretta a giudizio. L’ex legale di Andrea Sempio dovrà comparire in aula per rispondere di diffamazione nei confronti dello studio Giarda. Si tratta dello studio che segue Alberto Stasi.

A deciderlo è stata la Procura di Milano, nella figura del pm Fabio De Pasquale. La data per il processo è stata fissata al 26 maggio, davanti alla terza sezione penale.

ANSA

Stando all’imputazione, Lovati avrebbe “offeso reputazione e onore” degli avvocati Fabio ed Enrico Giarda, figli del professore Angelo Giarda.

Cosa ha detto Lovati?

Il fatto contestato risale al 13 marzo 2025, quando, di fronte ai giornalisti, Massimo Lovati avrebbe accusato lo studio Giarda di macchinazioni.

Le frasi erano in merito alla prima inchiesta a carico di Andrea Sempio, quella del 2017. Lovati ha evocato “una macchinazione orchestrata dalla difesa dello studio Giarda” e aveva parlato pure di una “manipolazione organizzata dagli investigatori dello Studio” per il prelievo del Dna.

A difendere i due avvocati offesi sarà l’avvocata Pia D’Andrea, mentre Lovati è difeso dal legale Fabrizio Gallo.

Chi è Massimo Lovati?

Massimo Lovati è un avvocato di lungo corso, iscritto all’Albo di Pavia dal 1982. È divenuto celebre per essere stato difensore di Andrea Sempio, prima del suo allontanamento (sembra in buoni rapporti, da come è stato dichiarato).

Sulla vicenda di Garlasco si è espresso sempre in maniera diretta. In merito all’inchiesta del 2017, la sua dichiarazione è stata vista come una “posizione coraggiosa”, posizione che ora gli è costata una denuncia.

Tra le altre frasi a effetto sul caso, l’ipotesi del sicario e la denuncia di indagini condotte male. Secondo Lovati, sia Sempio che Stasi, condannato per l’omicidio di Chiara Poggi, sono innocenti.