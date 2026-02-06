Garlasco, Lovati a processo per diffamazione contro lo studio Giarda si difende in tv: "Macchinazione occulta"

L’ex legale di Andrea Sempio, l’avvocato Massimo Lovati, è andato in televisione a difendersi per il rinvio a giudizio nel processo per diffamazione che lo ha coinvolto. “Sono del tutto tranquillo, è un processo come un altro. Sono abituato a vederli da un’altra prospettiva, ma questo non mi preoccupa”. Sarà in quella sede, dice, che potrà spiegare l’uso del termine “macchinazione” che lo ha portato alla denuncia.

Per Lovati cosa significa “macchinazione”

L’uso che Lovati ha fatto del termine, racconta, non voleva intendere un’operazione maliziosa. A Mattino Cinque anticipa quella che sarà la sua linea difensiva al processo del prossimo maggio.

“Macchinazione”, spiega, è un vocabolo di uso comune che serve a significare la messa in opera di un’attività occulta ai danni di qualcuno. “Non è niente più o meno di questo”, aggiunge.

Quale sarebbe l’opera di macchinazione messa in atto? Alla domanda di Federica Panicucci, l’ex legale di Andrea Sempio risponde che ha a che fare con il Dna. “La macchinazione non è ordita, è occulta. Ordita è troppo grave”, spiega ancora.

Verso la richiesta di sospensione del processo

L’avvocato di Lovati, Fabrizio Gallo, ha dato in anteprima una notizia tramite il programma, ovvero che farà richiesta di sospensione del processo.

“Prima dobbiamo attendere le sorti di quello che accadrà a Sempio – dice – perché solo dopo possiamo stabilire se ci sia o meno macchinazione”.

Sull’uso delle parole, il termine “macchinazione” è un’operazione occulta. La dinamica che lo ha portato a dare questa definizione del lavoro investigativo è proprio per via di quello che aveva appena concluso di fare, ovvero il suo lavoro da legale di Sempio. “Per questo per me non c’è diffamazione“, conclude. Lovati, da parte sua, aveva già dichiarato a IgnotoX che l’uso del termine era dovuto a una “foga difensiva”.

Il punto di vista di Lovati

Massimo Lovati torna a prendere la parola sul caso di Garlasco. Nel tempo si è fatto un’idea, ovvero che Alberto Stasi e Andrea Sempio siano entrambi innocenti. Dietro ci sarebbe un’organizzazione criminale.

La ricerca nel computer di Chiara Poggi, prosegue, è per tentare di trovare un movente che non c’è. “È ora di finirla: se ci fossero questi documenti all’interno del computer di Chiara, andrebbero a militare sulla mia tesi perché stava facendo delle ricerche sulla cocaina cattiva, sui rapporti pedprn*grafici della Chiesa”, spiega.

Panicucci chiede se con “sicario” intenda l’omicida, un conoscente mandato a uccidere Chiara. Ma Lovati ripete che è un agente segreto, “come uno 007”, aggiunge. La prova, secondo l’avvocato, è nella pennetta Usb della vittima.