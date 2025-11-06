Garlasco, Lovati accetterebbe di tornare a fare l'avvocato di Andrea Sempio: "Una rivincita per me e per lui"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

L’avvocato Massimo Lovati tende la mano ad Andrea Sempio dichiarandosi pronto a riprendere in mano le redini della sua difesa nel caso Garlasco: “Sarebbe una rivincita per me e per lui”. Lovati, poi, fa un pronostico: l’accusa di omicidio in concorso formulata contro il suo ex assistito sarebbe destinata a cadere nel vuoto, portando a un pieno proscioglimento. Il perché: “È un’indagine che fa ridere!”, tuona Lovati.

Lovati e Venditti, negato ogni rapporto

Sul caso Garlasco ci sono alcuni punti interrogativi che attendono risposta, relativamente al filone che vede indagato Andrea Sempio: uno riguarda le intercettazioni trascritte male, o del tutto saltate; un altro è relativo ai soldi che, secondo i pm, Giuseppe Sempio avrebbe versato per far uscire il figlio Andrea dall’inchiesta.

L’avvocato Lovati, però, non vede nulla di strano. Così ha dichiarato ai microfoni di Chi l’ha visto: “Ripeto e ribadisco per l’ennesima volta, quella indagine del 2017 era un’indagine che faceva ridere i bambini dell’asilo”.

L'avvocato Massimo Lovati

Dunque l’archiviazione del procuratore Venditti sarebbe stata “un atto giusto, dovuto”. Per di più, ha puntualizza Lovati, “Venditti ha fatto una richiesta di archiviazione e il gip l’ha convalidata”.

Lovati ha poi negato di avere mai avuto rapporti con Venditti: lo aveva conosciuto solo per motivi professionali “quando lui faceva parte della Dda di Milano”. “L’ho sempre ritenuto un ottimo magistrato”, ha aggiunto.

Lovati ha negato di essere mai andato a giocare ai cavalli insieme a Venditti: “L’ho visto una volta in tribuna. Parliamo dell’ippodromo Trotter di San Siro, che è stato chiuso nel 2012. I cavalli sono uno sport come un altro, è come andare a vedere una partita di calcio”.

Lovati tornerebbe a fare l’avvocato di Andrea Sempio

Lovati ha ammesso che tornerebbe immediatamente a difendere Andrea Sempio: “Se mi chiamasse sarebbe una rivincita notevole per me, e per lui anche”.

La replica di De Rensis sulle indagini

L’avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, non la pensa come Lovati. Il legale presente in studio ha sostenuto che l’indagine non faccia affatto “ridere”, come detto dal collega.

La prova sarebbe di tipo logico: “Se un’indagine fa ridere, ed è basata sul nulla, è molto impegnativa?”, ha domandato De Rensis alla conduttrice Federica Sciarelli.

“Se un’indagine è basata sul nulla, nel mio mondo, sul pianeta Terra, mi impegna poco”. Con questa frase, De Rensis ha lasciato intendere che, poiché l’indagine su Sempio è stata piuttosto impegnativa, non poteva certo trattarsi di un’inchiesta campata in aria. L’avvocato di Stasi ha preferito non dirlo apertamente, lasciando agli ascoltatori il compito di unire i puntini.