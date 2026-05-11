Garlasco, Lovati annuncia rivelazioni sul delitto: "Ne parlerò nel processo contro di me per diffamazione"

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Massimo Lovati ha annunciato che dal 26 maggio prossimo, giorno in cui prenderà il via il processo che lo vede imputato per diffamazione, inizierà a raccontare “scoperte e chiarimenti, anche sul caso di Garlasco“. Sulle indagini attuali che coinvolgo il suo ex assistito, Andrea Sempio, l’avvocato ha criticato l’operato degli inquirenti, attaccando la Procura di Pavia.

Massimo Lovati contro la Procura di Pavia per l’indagine su Andrea Sempio

Massimo Lovati, ospite di Storie italiane, lunedì 11 maggio ha commentato la nuova ricostruzione della Procura di Pavia.

L’avvocato ha dichiarato che “alla luce del cambiamento repentino del capo di imputazione, perché per un anno e 3 mesi si è parlato di concorso, di più armi, di più persone e compagnia bella, ritengo che questa ricostruzione non sia altro che un bel film. Però che va messo in scena con un regista differente, che abbia caratteristiche del professionismo che competono a una regia filmistica”.

Secondo lui, per quel che riguarda il cambio di imputazione, ossia da concorso in omicidio a omicidio, “non c’è nessuna relazione, sono due film diversi”.

Il legale, che tra l’altro è candidato sindaco a Vigevano proprio alle elezioni che si terranno alla vigilia del processo contro di lui, ci sarà la richiesta di rinvio a giudizio per Sempio, “mi sembra che ormai sia dovuto, perché dopo che hanno propalato questo capo d’accusa così particolareggiato non può esserci altro che una richiesta di rinvio a giudizio”.

Ma Lovati è scettico sull’inizio dell’effettivo processo, dato che a suo dire “bisogna vedere poi cosa ne penserà il giudice dell’udienza preliminare (gup, ndr) che dovrà emettere il decreto di giudizio a carico di Sempio scagionando la ragionevole presunzione o convincimento di una prevedibile condanna: è questa la novità (dell riforma, ndr) Cartabia”.

Sul fatto se si andrà a processo o meno: “Dico sempre che bisogna partire dal fatto, altrimenti tutto il resto sono castelli fantasiosi. Il fatto è uno solo, l’omicidio localizzato con delle tracce. Gli antichi latini dicevano Da mihi factum, dabo tibi ius (ossia Narrami il fatto e ti darò il diritto, ndr). Se non partiamo dal fatto non andiamo da nessuna parte”.

E sulla possibile decisione del gup su Andrea Sempio, Roberto Luigi Pennini, maresciallo capo dei carabinieri oggi in pensione ma nel 2007 brigadiere in servizio alla caserma di Garlasco, ha dichirato all’ANSA che “penso che ormai sia scontata la richiesta di rinvio a giudizio, da parte della Procura di Pavia, per Andrea Sempio. A quel punto sarà probabile che il gup incaricato di decidere, disponga una perizia sull’impronta 33, l’elemento decisivo sul quale si basa la nuova indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, più ancora del Dna trovato sulle unghie per il quale non ci sono certezze. I soliloqui di Andrea intercettati mentre era in auto? Mi sembrano più che altro suggestioni“.

Lo scontro tra Zanella e Lovati

Nel corso della trasmissione, il giornalista Gianluca Zanella ha battibeccato con Lovati: “Anche la Procura può avere avuto una sua strategia – ha detto rispondnendo al legale -, c’è anche Alberto Stasi che per la giustizia italiana oggi è il colpevole di Chiara Poggi, perciò l’indagine doveva necessariamente partire in un determinato modo (ossia con il concorso in omicidio, ndr)”.

L’avvocato ha ribattuto sostenendo che “questi mutamenti di rotta repentini e radicali mi fanno ritenere che il castello accusatorio sia talmente fragile, labile e ondivago, come dicevo all’inizio del marzo 2025, da non permettere al giudice di emettere un decreto di rinvio a giudizio”.

Poi l’attacco di Zanella: “Lei, come al solito, sta gettando fumo negli occhi, come fece all’inizio di questa indagine con la bufala delle Bozzole. Lei sta continuando a fare questa opera di mistificazione, io nutro simpatia nei suoi confronti però sarebbe il caso di smetterla”.

Replica di Lovati: “Vi voglio bene a tutti, e a tutti voi chiedo perdono, ma quello che ho detto lo credo e continuerò a dirlo”.

Sul rapporto con Sempio, l’ex difensore ha sottolineato di averlo “conosciuto alla fine del 2016, dopo l’archiviazione (nel 2017, ndr) io non ho più avuto rapporti con lui”.

Una specifica arrivata dopo la domanda sui foglietti e gli appunti di Sempio scritti dopo il 2019, trovati dai carabinieri: “Non si può condannare una persona perché è bugiarda e non si può condannare una persona perché è scema – ha risposto Lovati -. L’unica cosa che voglio sottolineare è che l’articolo 220, secondo comma, del codice di procedura penale vieta le perizie personologiche sulle caratteristiche psichiche dell’imputato, e sul suo carattere, al di là di quelle patologiche. Inutile continuare a parlare di questa storia, il Racis è un organo della polizia giudiziaria, quindi a servizio della Procura di Repubblica, quindi è un atto di parte, inutilizzabile nel dibattimento e oltretutto vietato dalla legge”.

Sull’archiviazione del 2017, Lovati ha poi dichiarato che il procuratore Mario Venditti “non ha fatto l’archiviazione, ma ha chiesto l’archiviazione. Chi ha archiviato si chiama Lambertucci, che era il gip di allora: l’indagine è stata archiviata perché dentro non c’era niente”.

Qui, il secondo scontro con Zanella: “Ma come niente, ma l’ha letta la nota dei carabinieri? È piena di intercettazioni gravissime”.

Replica di Lovati: “C’eri dentro solo tu e le tue fantasie”.

Zanella all’assalto: “Un’inchiesta disinnescata durata 3 mesi, 47 mila euro usciti per 3 mesi”, riferendosi ai soldi che Giuseppe Sempio avrebbe dato al procuratore Venditti.

Lovati: “Non voglio parlare delle tue fantasie”.

Zanella: “Parliamo dei suoi sogni, dei sicari, delle Bozzole, che andiamo lontano”.

Le novità su Garlasco

A Storie Italiane, però, Lovati ha anche ricordato che il prossimo 26 maggio inizierà il processo che lo vede “imputato per diffamazione”, nato “perché ho parlato di ‘macchinazioni'”, riferendosi all’indagine attuale su Sempio e a quella del 2017.

“Ci saranno scoperte e chiarimenti, anche sul caso di Garlasco (…). Non posso parlare adesso perché purtroppo mi dovrò difendere”, ha promesso.