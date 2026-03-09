Garlasco, Lovati assolve Alberto Stasi: "Bugiardo che ha mentito perché minacciato ma è innocente come Sempio"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Massimo Lovati è tornato a parlare del caso Garlasco e ha tirato in ballo Alberto Stasi e Andrea Sempio. Nel corso di una trasmissione televisiva, l’avvocato ha detto che il responsabile dell’omicidio di Chiara Poggi “non si troverà mai”, aggiungendo che sia Stasi che il suo ex assistito Sempio “sono innocenti”, alludendo a un presunto segreto che si nasconderebbe dietro il delitto.

Garlasco, secondo Lovati Sempio e Stasi sono innocenti

Massimo Lovati, che per diversi anni ha difeso Andrea Sempio nelle indagini sul delitto di Garlasco, è tornato a parlare del delitto di Chiara Poggi. Lo ha fatto nel corso della trasmissione “Iceberg Lombardia”, trasmessa da Telelombardia.

Lovati ha ribadito la sua posizione, ovvero l’innocenza di Sempio e Stasi, lanciando l’ipotesi di presunte minacce subite dell’ex fidanzato di Chiara, poi condannato in via definitiva per il delitto.

ANSA

Lovati: “Sempio non aveva nessun motivo per uccidere Chiara Poggi”

Come noto, la Procura ha riaperto un’indagine sul delitto di Garlasco focalizzandosi principalmente sul ruolo di Sempio. Ma Lovati è convinto che il suo ex assistito sia innocente, definito durante la trasmissione “l’ombra dell’innocenza” anche perché non avrebbe alcun movente plausibile per il delitto di Chiara Poggi.

L’avvocato ha parlato anche del famoso scontrino del parcheggio esibito da Sempio, bollandolo come “una leggerezza di un innocente” dettata dal panico, e non un tentativo di depistaggio.

Allo stesso modo, Lovati crede anche nell’innocenza di Alberto Stasi, definito dall’avvocato “un bugiardo, ma non un assassino” che ha taciuto “perché è stato minacciato”.

Garlasco, la pista del sicario rilanciata da Massimo Lovati

Secondo Massimo Lovati, dietro il delitto di Garlasco si nasconderebbe un segreto mai emerso durante il processo che ha portato alla condanna di Alberto Stasi.

Tuttavia, come accaduto in altre occasioni, Lovati non fornisce prove concrete a sostegno di questa tesi. Secondo l’ex difensore di Sempio, il delitto di Garlasco non sarebbe legato alla microcriminalità o alla droga, piste di cui si è parlato nelle scorse settimane.

Lovati è infatti convinto che Chiara Poggi sia stata uccisa perché aveva scoperto qualcosa di molto più grosso di un giro di cocaina. Nel corso della trasmissione, l’ex legale di Sempio arriva a parlare anche di un sicario pagato per commettere il delitto e prevede che Stasi verrà riabilitato.