Garlasco, Lovati contro la richiesta degli avvocati di Sempio sull'incidente probatorio sul pc di Chiara Poggi

Massimo Lovati torna a parlare del caso Garlasco. L’ex legale di Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, non ha risparmiato critiche alle scelte degli avvocati che seguono il suo ex assistito. In particolare, Lovati non è convinto dalla richiesta di incidente probatorio sui computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi.

Garlasco, Lovati critica la scelta dell’incidente probatorio sui pc

Massimo Lovati ha premesso di “rispettare la scelta difensiva di depositare un’istanza per l’inizio di un incidente probatorio su questo tema” ma si è detto “non completamente d’accordo”.

Il motivo è presto spiegato: secondo Massimo Lovati, questa scelta sembra essere “un’inversione dell’onere della prova, un assenso all’inversione dell’onere della prova”.

“A meno che i difensori non siano sicuri, o pensino di far vedere che sono sicuri, che nel computer di Chiara ci sia quantomeno la prova del movente a carico di Alberto Stasi”, ha precisato Massimo Lovati intervistato durante Mattino 5.

Cosa cercano i legali di Stasi nei computer di Chiara e Alberto

Gli avvocati di Andrea Sempio, Angela Taccia e Liborio Cataliotti, hanno presentato una richiesta di incidente probatorio sui dispositivi in uso a Chiara Poggi e Alberto Stasi. Come precisato dai legali, la richiesta deriva dalla volontà di svolgere esami sui pc con tecniche moderne, che all’epoca della prima indagine non erano disponibili.

Non si tratta di trovare accuse contro Alberto Stasi, hanno precisato, ma di trovare prove che scagionino Andrea Sempio: questo l’obiettivo dell’incidente probatorio criticato da Massimo Lovati.

Per esempio, si potrebbe appurare che non ci siano stati accessi nella cartella del pc di Chiara contenente i video intimi della coppia, facendo così cadere un possibile movente a carico di Sempio.

Come noto, i consulenti della famiglia Poggi sostengono che la sera prima del delitto ci sia stato un accesso nella cartella del pc di Stasi contenente i video pornografici catalogati.

Il ricordo di Lovati: “La mattina tutti sapevano del delitto di Garlasco”

Sempre nel corso della puntata di Mattino 5, dopo aver chiesto a Lovati un giudizio sulle scelte difensive del suo ex assistito Federica Panicucci ha fatto rivedere a Lovati il video di una sua vecchia partecipazione a Zona Bianca.

In questa trasmissione, sempre parlando del delitto di Garlasco, Lovati sosteneva che già alle 11 di mattina a Vigevano – dove era in corso una fiera – già tutti sapevano che a Garlasco era stata uccisa una ragazza. Un tempismo sospetto, anche se lo stesso Lovati ha ammesso che la sua memoria, in questo caso, potrebbe averlo tradito.

“Forse non era mattina ma era pomeriggio – ha ammesso l’ex legale di Sempio – ma ricordo bene che tra le bancarelle della fiera correva voce del delitto”.

All’epoca dei fatti, ha detto Lovati, il suo studio si trovava nella zona di Vigevano in cui il 13 agosto si stava tenendo la fiera.