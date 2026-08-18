Garlasco, Lovati fa infuriare De Rensis sulle indagini del 2007 e il rito abbreviato: "Le devi accettare"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Scontro tra Massimo Lovati e Antonio De Rensis in tv sul caso del delitto di Garlasco e, più precisamente, sulle indagini condotte nel 2007. L’ex legale di Andrea Sempio ha criticato il rito abbreviato, definendolo “scellerato”: “Non si può criticare l’indagine, è dentro una scatola che tu apri e devi accettare per come è”. La replica di De Rensis: “La scelta processuale è una roba, non aver svolto alcuni approfondimenti fondamentali è un’altra”.

Le parole di Massimo Lovati sulle indagini del 2007 su Garlasco

Massimo Lovati è stato ospite in studio della trasmissione Filorosso nella puntata andata in onda in tv lunedì 17 agosto.

Interpellato sulle indagini del 2007 sul caso Garlasco, l’ex legale di Andrea Sempio ha dichiarato: “Un conto è la giustizia sostanziale e un conto è la giustizia processuale. La giustizia processuale, che stiamo vivendo e osservando, è figlia di una riforma scellerata del 1989, che ha introdotto il processo accusatorio invece che quello inquisitorio, e ha introdotto riti alternativi, tipo l’abbreviato, che ha governato questo caso, che è un processo allo stato degli atti”.

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“Basta, non bisogna più parlarne“, ha detto Lovati. “Il giudizio abbreviato, quando uno lo sceglie, comporta in caso di condanna la riduzione di un terzo della pena, che è tanto. Quindi non si può criticare l’indagine, è dentro una scatola che tu apri e devi accettare per come è“.

Ancora Massimo Lovati: “Il giudizio abbreviato, come il patteggiamento, è scellerato. La giustizia dal 1989 non è più giustizia”.

La replica di Antonio De Rensis

In collegamento con la trasmissione Rai, Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, ha replicato così alle parole del collega Lovati: “La scelta del giudizio abbreviato non prevede la cancellazione dell’alibi. Quando si è iniziato il processo, l’alibi non c’era, poi con un miracolo terreno è arrivato. In quel giudizio abbreviato che tu tanto stigmatizzi, la pubblica accusa ha retrodatato l’orario della morte”.

De Rensis ha poi dichiarato: “Il problema qui non è la scelta processuale, che non posso e voglio commentare, ma non c’entra un fico secco la scelta del giudizio abbreviato con delle indagini orribili, le peggiori della storia giudiziaria. Si è andati in maniera unilaterale nei confronti di Alberto Stasi”.

“La scelta processuale è una roba, non aver svolto alcuni approfondimenti a mio avviso fondamentali è un’altra”, ha ribadito l’avvocato di Alberto Stasi.

Gli effetti delle indagini su Alberto Stasi

In un altro passaggio della trasmissione, lo stesso Antonio De Rensis ha parlato degli effetti delle prime indagini sul delitto di Garlasco sulla vita di Alberto Stasi.

L’avvocato, riferendosi alla madre di Alberto Stasi, Elisabetta Ligabò, ha ricordato che “c’è una donna che vive da sola” perché “ha perso i due suoi affetti più cari“, cioè il marito Nicola Stasi (padre di Alberto), scomparso nel dicembre 2013, e lo stesso Alberto Stasi, entrato in carcere nel 2015.