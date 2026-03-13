Garlasco, Lovati insiste sul movente dell'omicidio di Chiara Poggi: "Nei video riconobbe politici e massoni"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Massimo Lovati, ex legale difensore di Andrea Sempio, torna a parlare del possibile movente dietro l’omicidio di Chiara Poggi. Intervenuto in diretta a Mattino Cinque, l’avvocato torna a sostenere l’ipotesi che la vittima sia venuta a conoscenza di alcuni fatti o che avrebbe visualizzato alcuni video in cui avrebbe riconosciuto volti "a lei familiari" di persone pubbliche come "politici, massoni e uomini ecclesiastici". La conduttrice Federica Panicucci, però, all’ennesima uscita di Lovati si è detta confusa e perplessa sulla tesi presentata.

Massimo Lovati e l’ipotesi del movente

Nel corso della puntata di Mattino Cinque di venerdì 13 marzo, Massimo Lovati è tornato a parlare del possibile movente dell’omicidio Poggi.

Nonostante la distanza dalle indagini, essendo stato sollevato dall’incarico di difensore di Sempio a ottobre, il legale continua a dire la sua gettando interrogativi sull’uccisione di Chiara.

Come già sostenuto, infatti, Lovati ipotizza che la risposta al delitto sia nelle ricerche effettuate dalla giovane e che l’esame del pc potrebbe rivelare tanto.

Chiara Poggi e i volti riconosciuti nei video

Massimo Lovati, infatti, sostiene che Chiara avrebbe trovato "nel circolo mondiale" filmati pedopornografici in cui avrebbe riconosciuto volti "a lei familiari".

Non nel senso stretto di parenti, bensì persone a lei note come politici, uomini di chiesa o, come definiti da Lovati, "massoni".

"Ha trovato dei filmati che non doveva vedere" ha ribadito anche in un servizio mandato in onda per ricordargli le esatte parole pronunciate in precedenza in trasmissione.

Il significato simbolico delle ferite

Il fatto che Chiara avrebbe visto cose che "non doveva vedere", potrebbe trovare riscontro anche in alcune ferite inferte alla giovane.

Infatti si ipotizza che le ferite sugli occhi potrebbero avere un significato "simbolico". "Due taglietti fatti col bisturi, significa che Chiara non avrebbe dovuto guardare" ha detto Lovati, con la consulenza dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo che potrebbe dare qualche risposta in più.

Panicucci e la confusione sulle parole di Lovati

Alle dichiarazioni di Lovati è seguito un momento di caos in studio. Soprattutto quando la presentatrice Federica Panicucci ha fatto notare qualche contraddizione nelle parole dell’avvocato.

"Ieri ha detto una cosa, oggi non l’ha ripetuta" gli ha detto, portando Lovati a controbattere sul significato delle sue parole.

A quel punto Panicucci ha palesato le sue perplessità: "Scusi Lovati, Chiara riconosce un politico e allora arriva il sicario?"