Garlasco, Lovati non ha dubbi sul dna ignoto in bocca a Chiara Poggi: "Garza contaminata, siamo fuori strada"

Massimo Lovati, l’avvocato di Andrea Sempio, ha espresso profondo scetticismo sugli ultimi sviluppi relativi alle indagini sul delitto di Garlasco. Nelle scorse ore è stato confermato, dalla ripetizione delle analisi sul Dna, il profilo “ignoto” rinvenuto sul tampone oro-faringeo di Chiara Poggi. Secondo Lovati, non si tratta di una pista che darà una svolta. Il legale è convinto che la garza è stata contaminata da un ausiliario del medico legale Ballardini, dottore che ha svolto l’autopsia sul cadavere della vittima.

Garlasco, Dna ignoto trovato in bocca a Chiara Poggi: interviene Massimo Lovati

“Mi han detto che questa garza è stata contaminata prima dell’uso e che è stata toccata sicuramente dall’ausiliario del dottor Ballardini che era il medico legale deputato all’autopsia della povera vittima e questo ausiliario si chiamerebbe Ferrari”. Così Lovati ai microfoni della trasmissione di Rai Tre ‘Filorosso’.

“Poi – ha aggiunto il legale – c’è un’altra traccia sempre del Ferrari frammista ad un altro aplotipo conosciuto, ma che fa ritenere, in sintesi secondo i miei consulenti, di una contaminazione di questa garza avvenuta prima. Quindi secondo me siamo fuori strada quando diciamo che c’è un altro personaggio sulla scena del delitto, uno era e uno rimane”.

ANSA Massimo Lovati

”Uno dei campioni di garza – ha spiegato sempre il legale di Andrea Sempio – ha mostrato un aplotipo Y compatibile al 99% con l’assistente del medico legale. Un altro campionamento ha invece mostrato un aplotipo Y in parte sovrapponibile con Ferrari e in parte no e quindi riconducibile ad altra linea maschile”.

La garza e la spiegazione del genetista

“In ambedue i casi, l’esiguità dei campioni – tra i 2 e i 4 picogrammi ciascuno ossia meno di una unità cellulare – depone per un’origine da inquinamento della traccia originaria appartenente alla vittima Chiara Poggi (presente con concentrazioni nell’ordine dei 40.000 picogrammi)”. Questi i risultati dei test secondo il genetista Marzio Capra, consulente della famiglia di Chiara Poggi.

L’esperto ha commentato gli esiti della ripetizione della analisi dell’incidente probatorio che confermerebbero i primi risultati dei riscontri sulla garza adoperata per prelevare il materiale genetico dalla bocca di Chiara Poggi e compararlo con le tracce rinvenute nella villetta in cui è stata uccisala ragazza.

Sempre Capra ha riferito che la sotto-traccia maschile ‘mista’ è con ”grande probabilità” il prodotto di ”inquinamento in sede di sopralluogo o di autopsia o di trasporto, ispezione, maneggiamento e custodia” della garza stessa.

”Qualora – ha aggiunto il genetista – fosse di interesse investigativo (è escluso l’interesse in incidente probatorio non avendo mostrato compatibilità con i profilo al momento disponibile riferito a Sempio), potrà essere la Procura a ricercare l’eventuale fonte originaria di inquinamento”.

”Non si può escludere che la contaminazione sia avvenuta durante un altro esame autoptico e ‘trasferito’ con i ferri del mestiere” usati quasi 18 anni fa, ha concluso Capra.

Il parere dell’avvocato di Alberto Stasi

Sempre a ‘Filorosso’, ha parlato anche Antonio De Rensis, l’avvocato di Alberto Stasi, che è di opinione differente rispetto a Lovati.

“Ora, come prima cosa, nel momento in cui ci saranno le risultanze scientifiche, la Procura che è l’unica titolata a svolgere le indagini, dovrà compiere tutti gli accertamenti al fine di valutare, stabilire, se si può affermare a chi appartenga questo Dna”. Così De Rensis nel programma di Rai Tre.