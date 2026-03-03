Garlasco, Lovati parla ancora di omicidio premeditato spacciato per "delitto passionale": da Stasi alla bici

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Massimo Lovati non arretra di un concetto, quando parla del delitto di Garlasco. In un nuovo intervento televisivo l’ex avvocato di Andrea Sempio insiste nel considerare l’omicidio di Chiara Poggi come "premeditato", con la scena del crimine "simulata" in tutti i suoi dettagli, a partire dalla bicicletta che "gli assassini" – dove il plurale è riferito alla possibile organizzazione – avrebbero messo appositamente fuori dalla villetta per indirizzare le indagini contro Alberto Stasi.

Il delitto di Garlasco fu premeditato, secondo Massimo Lovati

Martedì 3 marzo Massimo Lovati è intervenuto a Mattino Cinque per ribadire la sua tesi sul delitto di Garlasco: l’omicidio di Chiara Poggi sarebbe stato premeditato da un’organizzazione che avrebbe simulato il delitto passionale.

Tutti gli indizi poi attribuiti ad Alberto Stasi sarebbero il frutto di una messa in scena per nascondere il reale progetto omicidiario dei mandanti, che avrebbero deciso di eliminare la ragazza per le sue scoperte.

"Si sa che Alberto Stasi ha una bicicletta nera, quale migliore occasione di mettere una bicicletta nera" anche se "non era quella"?

In questo modo le indagini sarebbero state indirizzate verso l’allora fidanzato della vittima, unico – secondo Lovati – possibile assassino di Chiara Poggi.

Il dettaglio della bicicletta

Restando sul dettaglio della bicicletta, Federica Panicucci fa presente a Lovati che è molto difficile che un assassino raggiunga la vittima, porti a termine un atto omicidiario e poi si allontani sempre a bordo del velocipede. Difficile, ma non impossibile: Moussa Sangare la notte tra il 29 e il 30 luglio 2025 ha raggiunto Terno d’Isola da Suisio proprio a bordo della sua bicicletta, poi ha ucciso Sharon Verzeni e si è allontanato sempre a bordo dello stesso mezzo, con il quale ha poi fatto rientro a casa.

Tornando a Garlasco, Lovati spiega alla conduttrice che quella bicicletta è infatti stata messa appositamente fuori dalla villetta di via Pascoli 8, ma Panicucci lo incalza: "Quindi poi è stata tolta?", e Lovati spiega che a rimuovere il velocipede sarebbe stato lo stesso assassino, che tuttavia non avrebbe raggiunto la villetta con quel mezzo.

Gli orari indicati dalla vicina Franca Bermani

Ricordiamo – come avvenuto nello studio di Mattino Cinque – che la vicina Franca Bermani racconta di aver visto la bicicletta alle 9:10 e di non averla più vista alle 10:30.

Per questo motivo Lovati sostiene che quel velocipede potrebbe essere stato collocato fuori da via Pascoli 8 anche prima delle 9:10 – "alle sette, o alle otto" – ed essere stato rimosso dopo le 9:10, ad esempio "alle 9:30".

Il ruolo della cucina nel delitto di Garlasco

Nel corso della stessa puntata di Mattino Cinque il focus si è di nuovo spostato sulla cucina di casa Poggi. Il genetista Matteo Fabbri, ex consulente della parte Stasi, si è concentrato sul tavolo sul quale è stata evidenziata la presenza di un fazzoletto e di alcuni pallini di carta.

"La cucina rappresenta uno spot, una zona di interesse di quella che potrebbe essere la dinamica aggressiva e successivamente omicidiaria", spiega Fabbri, anche in funzione di "un numero di sedie spostate". Questi dettagli fanno pensare a una "persona seduta lì a pensare più o meno nervosamente", un profilo che non coinciderebbe con quello di Chiara Poggi nota per essere sempre stata "ordinata". Per questo è da escludere che quel disordine in cucina "possa essere stato lasciato dalla sera precedente", sottolinea Fabbri.

Alberto Stasi, inoltre, avrebbe riferito al suo avvocato Antonio De Rensis che la sera prima la cucina sarebbe stata riordinata, quindi quanto trovato e fotografato dagli inquirenti restituirebbe uno stato di cose della mattina del 13 agosto 2007.

Più persone sulla scena del delitto?

Un altro dei nodi della nuova inchiesta è l’interrogativo sulla presenza di più persone sulla scena del delitto. A suggerirla sono i sacchi con gli indumenti rivenuti il 22 agosto 2017 in un canale alle spalle della villetta, ma anche una traccia isolata sulla porta di ingresso di casa Poggi non sovrapponibile alle impronte di Andrea Sempio e Alberto Stasi, né a quelle della famiglia della vittima e degli amici che frequentavano la casa.

Inoltre, le lesioni presenti sul corpo di Chiara Poggi potrebbero indicare più mani da persone diverse intente a colpire a morte la ragazza, una differenza sottolineata soprattutto dall’intensità dei colpi inferti, di diversa natura a seconda dei punti del corpo.