Garlasco, Lovati rispolvera la teoria del sicario di Chiara Poggi dopo i dubbi sul suicidio di Giovanni Ferri

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11 casi di presunto suicidio, tra cui quello di Giovanni Ferri, a Garlasco, continuano ad attirare l’attenzione mediatica. La morte di Ferri, soprattutto, avvenuta nel 2010, è di nuovo oggetto di attenzione investigativa per l’istanza di riapertura delle indagini presentata da Fabrizio Gallo, avvocato che assiste la moglie dell’88enne, ma che rappresenta anche Massimo Lovati. E proprio quest’ultimo, a Storie Italiane, connette queste morti sospette indicando nuovamente l’ipotesi del sicario e dei suoi mandanti, la stessa teoria che supporta per il delitto di Garlasco.

I suicidi e la pista del sicario, secondo Massimo Lovati

In questi giorni è tornato alla ribalta il caso di Giovanni Ferri, l’88enne trovato morto in un vicolo di via Mulino, a Garlasco, nel 2010. L’avvocato Fabrizio Gallo, che assiste la moglie del pensionato, ha presentato una richiesta di riapertura delle indagini presso la Procura di Pavia.

La morte di Ferri si colloca in un diadema di altre morti sospette, almeno undici, che colpirono Garlasco dopo il delitto di Chiara Poggi.

Secondo Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio, responsabile di queste morti potrebbe essere una non meglio precisata organizzazione criminale che avrebbe armato un sicario, lo stesso che potrebbe aver ucciso Chiara Poggi.

“Gli assassini di Chiara Poggi hanno, contestualmente, creato un pozzo avvelenato, e chiunque vi si avvicina rimane avvelenato“, ha detto Lovati.

Andrea Sempio e Alberto Stasi “sono depistaggi”

La conduttrice Eleonora Daniele, riflettendo sulla teoria del sicario nuovamente esposta da Lovati, gli ha chiesto per quale motivo questa organizzazione avrebbe risparmiato Andrea Sempio, suo ex assistito.

“Perché Andrea Sempio non c’entra niente, proprio come Stasi, ed è ciò che si fa fatica a capire. Sono tutti depistaggi operati dai mandanti dell’assassinio di Chiara Poggi”, ha risposto Massimo Lovati.

La convocazione disciplinare per Massimo Lovati

Nel frattempo Massimo Lovati ha ricevuto una convocazione disciplinare presso l’ufficio disciplina della Corte d’Appello di Milano. L’invito arriva a seguito della querela per diffamazione presentata dallo studio Giarda, che difendeva Stasi al processo.

L’avvocato Gallo, che lo assiste, riferisce che per Lovati “potrebbe esserci un’ammonizione, una sospensione oppure la radiazione”, e che il suo cliente “è molto preoccupato, però credo che già nei prossimi giorni ci sarà il risultato del provvedimento”.