Garlasco, Lovati risponde alla mamma di Andrea Sempio sui soldi chiesti: "Bastava dire no, dovevo rifiutarli?"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Massimo Lovati risponde alla madre di Andrea Sempio sui soldi dati agli avvocati del figlio. L’ex difensore del 38enne ha commentato le dichiarazioni di Daniela Ferrari relative ai pagamenti fatti ai primi rappresentanti legali dell’imputato nel nuovo procedimento sul delitto di Garlasco, all’epoca nella prima indagine del 2017. Una ricostruzione che rientra nell’ambito filone di inchiesta per corruzione, in cui è iscritto il marito Giuseppe Sempio.

Il filone corruzione di Garlasco

Sul filone corruzione relativo al caso Garlasco la procura di Brescia aveva indagato e poi archiviato l’ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, oggi sentito come testimone proprio dai magistrati pavesi a cui è passato il fascicolo.

L’indagine è nata da un biglietto attribuito a Giuseppe Sempio, su cui sarebbe stato trovato il riferimento a una sospetta somma di denaro, 20-30mila euro, utilizzata per le presunte tangenti.

Le parole della madre di Andrea Sempio

L’ipotesi dei pm è che il padre di Andrea Sempio abbia cercato di insabbiare la prima indagine sul figlio, che fu archiviata rapidamente, attraverso delle mazzette.

Sulle cifre corrisposte agli avvocati di allora, la madre ha riferito di essersi trovata ogni giorno a sborsare diverse migliaia di euro per la difesa del figlio, senza saper però specificare chi fosse il destinatario.

“In quel periodo lì noi ci siamo trovati a tirar fuori una cifra enorme, senza sapere da che parte sbattere la testa, perché per noi la cosa più importante era mio figlio” ha dichiarato Daniela Ferrari, spiegando che quei soldi sarebbero serviti “per prendere le carte, a noi è sempre stata detta questa frase”.

La risposta di Massimo Lovati

Ospite del programma di Gianluigi Nuzzi Dentro la notizia, Massimo Lovati ha rivendicato di “aver fatto un’attività professionale che se faccio i conti, altro che 15mila euro, vengono 50mila“.

“Io ho fatto la fase di investigazioni preventive, che non sa fare nessuno e le ho fatte bene, poi mi sono studiato tutto il processo della corte d’Assise di Appello” ha detto ancora facendo riferimento alla sentenza di condanna di Alberto Stasi e continuando ad elencare le attività che avrebbero giustificato la somma chiesta alla famiglia Sempio.

“Insomma è lavoro” ha aggiunto l’avvocato, rispondendo indirettamente alle parole di Daniela Ferrari.

“Bastava che dicessero di no” ha spiegato Lovati davanti alle obiezioni del conduttore, chiedendo “perché devo rifiutarli?”.

“Io ho dovuto arrestare la mia attività professionale per questo caso, perché ho dovuto studiarmi la causa, ho dovuto lasciare tutto il resto” ha ribadito l’ex legale di Andrea Sempio.