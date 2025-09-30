Garlasco, Lovati sbotta sul biglietto a casa Sempio: "Mancano solo il Papa e il presidente della Repubblica"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Massimo Lovati scocciato in Tv menziona anche il Papa e Mattarella. Altra uscita eccentrica del legale difensore dell’indagato del nuovo filone sul caso Garlasco, Andrea Sempio. Ospite di Massimo Giletti su Rai 3, l’avvocato ha risposto con ironia alle domande sulle accuse di corruzione da parte della famiglia del 37enne all’ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, su cui la procura di Brescia ha aperto un’indagine.

Lovati ha partecipato alla puntata de Lo stato delle cose dedicata all’ultima svolta sul delitto di Chiara Poggi, relativa a delle presunte somme che la famiglia Sempio avrebbe versato all’ex procuratore Venditti che, secondo l’accusa, nel 2017 avrebbe archiviato la posizione dell’amico del fratello della vittima in maniera anomala.

L’indagine si baserebbe su un biglietto trovato a casa Sempio e attribuito al padre Giuseppe, su cui sarebbe stato scritto “Venditti / gip archivia X 20-30 euro”: il presunto riferimento alla mazzetta, per una somma di 20-30mila euro.

Lovati tira in ballo il Papa

In collegamento con lo studio di Massimo Giletti, alla presenza anche dell’avvocato Antonio De Rensis, difensore di Alberto Stasi, Lovati ha respinto nuovamente l’ipotesi di corruzione, ribadendo la tesi secondo cui quei soldi potrebbero essere serviti a pagare i legali.

Alla domanda del conduttore, che gli chiede se si è fatto un’idea della movimentazione anomala all’interno dei conti correnti della famiglia Sempio, Lovati ha risposto sarcasticamente:

“Manca che lo dica il Papa, manca il presidente della Repubblica e manca il Parlamento”

“Non lo trova anomalo?” chiede ancora Giletti, “Assolutamente no” la risposta dell’avvocato.

L’indagine sulla presunta corruzione della famiglia Sempio

Lovati ha parlato dell’indagine della procura di Brescia anche ai microfoni del Tg1, rispondendo al cronista che gli chiedeva come mai in quel periodo non ci fossero bonifici nei suoi confronti che giustificassero l’utilizzo di quelle somme per pagare il team di avvocati.

“Mi avranno pagato in nero, che ne so” è stata la risposta tranchant del legale.