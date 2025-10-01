Garlasco, Lovati spiega lo scontro con Garofano sull'impronta 33 e le sue dimissioni da consulente di Sempio

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Massimo Lovati, l’avvocato di Andrea Sempio, indagato nel caso Garlasco, ha svelato alcuni dettagli sulle dimissioni di Luciano Garofano dal ruolo di consulente. Tra il legale e l’ex generale sarebbe nato uno scontro legato all’impronta 33. Garofano avrebbe deciso di dimettersi "perché ritiene incompatibile la sua competenza con la mia": queste le parole di Lovati.

Caso Garlasco, la spiegazione di Lovati sullo scontro con il generale Garofano

Dopo le dimissioni dell’ex generale Luciano Garofano dal team di difesa di Andrea Sempio, indagato nel caso Garlasco, il legale Massimo Lovati ha spiegato il perché di questa scelta improvvisa.

Ai microfoni di Mattino Cinque, Lovati ha spiegato che "ci sono state delle divergenze tecniche tra la difesa e il generale, che avrebbe voluto allargare il tema dell’incidente probatorio con l’inserimento dell’esame dell’impronta 33".

Tuttavia, il legale di Andrea Sempio ritiene che l’impronta debba essere discussa solo nel corso di un eventuale dibattimento: da qui, lo scontro con il generale Garofano.

L’ex generale, secondo quanto riportato da Lovati "ha deciso di dare le dimissioni perché ritiene incompatibile la sua competenza con la mia".

Le richieste della difesa Sempio sull’impronta 33: "Se la tengano nel loro cassetto"

Sulla questione relativa alla tanto discussa impronta 33, Lovati non sembra avere dubbi.

"Io preferisco che se la tengano nel loro cassetto", ha dichiarato l’avvocato di Sempio, "quando ci sarà il dibattimento la vedremo, se andremo al dibattimento".

Tuttavia, il legale non ha svelato il motivo di questa sua posizione, parlando genericamente di una "strategia difensiva".

Quando, poi, nel corso della discussione la conduttrice Federica Panicucci ha ipotizzato che l’impronta possa condurre a risultati non favorevoli per Sempio nell’ambito del caso Garlasco, Massimo Lovati ha immediatamente risposto: "Non è un tema importante per la difesa, e quindi lo affronteremo in discovery nel dibattimento. Se ci sarà un dibattimento, cosa che non penso"

Lovati pronto ad assumere il ruolo di consulente

A seguito delle dimissioni di Garofano, l’avvocato di Andrea Sempio si è riservato di nominare un altro consulente per sostituire l’ex generale.

A Mattino Cinque, Lovati si è anche rivelato disposto ad acquisire lui stesso il ruolo, se necessario.

"Se ci fosse la necessità svolgerò io stesso il ruolo di consulente", ha affermato, aggiungendo che sta attualmente seguendo dei corsi accelerati di genetica.