Garlasco, Lovati torna sul sicario di ucciso Chiara Poggi: "Avrebbe mandato nella m**** cardinali e politici"

A Lo Stato Delle Cose l’avvocato Massimo Lovati, ex difensore di Andrea Sempio, ha riproposto la sua teoria sul sicario mandato ad uccidere Chiara Poggi da una non meglio specificata organizzazione. Ciò sarebbe avvenuto perché la 26enne avrebbe mandato “nella mer*a tutti, cardinali, politici” con le sue ricerche. Puntuale la replica di Antonio De Rensis, che dice di considerare il suo collega come “opinionista” dal momento che è rimasto fuori dall’inchiesta.

Chiara “avrebbe mandato nella mer*a” cardinali e politici”

Lunedì 9 febbraio Massimo Lovati a Lo Stato delle Cose ha ripreso la sua narrazione sul presunto killer che il 13 agosto 2007 avrebbe ucciso Chiara Poggi su mandato di una non meglio definita organizzazione criminale.

“È stato un sicario. Il motivo? Magari questa qui stava scoprendo l’arcano, questa qui mandava nella mer*a tutti, cardinali, politici“, ha riferito l’ex difensore di Andrea Sempio in collegamento con lo studio di Massimo Giletti.

Lovati si riferiva alle ricerche e i documenti che Chiara Poggi aveva scaricato sulla pendrive in suo possesso, materiale che riguardava anche l’anoressia ma che interessava soprattutto la violenza sessuale, la droga e la pedofilia.

Per Lovati fino ad oggi la Procura di Pavia non sarebbe stata in grado di dimostrare il concorso in omicidio contestato al suo ex assistito, motivo per cui tutto potrebbe terminare con l’archiviazione o il proscioglimento dell’indagato. O con la revisione del processo che ha condannato Alberto Stasi.

La replica di Antonio De Rensis a Lovati

Antonio De Rensis ha replicato all'”opinionista Lovati”, da lui definito in tal modo dal momento che il collega è rimasto fuori dall’inchiesta, a difesa del titolare delle indagini Fabio Napoleone. “Chi conosce il procuratore Napoleone sa che è lontano galassie, anni luce, dal poter essere strumentalizzato“, ha detto l’avvocato di Alberto Stasi.

De Rensis ha negato che il nuovo fascicolo sia stato aperto per “arrivare alla revisione di Stasi”, piuttosto in quanto Napoleone è “convinto delle proprie idee”. Ha precisato, infine, che arrivare alla revisione dell’unico condannato “sarà compito dell’avvocato Bocellari e del sottoscritto”.

Le novità su Garlasco

Come noto, la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco è soggetta a continue novità. Tra le ultime, ci sono le nove impronte digitali che il chimico forense Oscar Ghizzoni avrebbe individuato nelle foto del dispenser del sapone scattate in casa Poggi dopo il delitto.

C’è, infine, quell’intercettazione dell’8 ottobre 2010 tra Rita Preda e Gian Luigi Tizzoni in cui la madre di Chiara Poggi parlava di un biglietto trovato al cimitero di Garlasco in cui si indicava un certo “Marco” come l’assassino della 26enne.