Garlasco, Lovati torna sulle ferite sulle palpebre di Chiara Poggi: "Un messaggio perché non doveva guardare"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Nell’ambito del delitto di Garlasco sarebbe emerso un messaggio del presunto assassino, lasciato sul cadavere di Chiara Poggi. Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio, è infatti convinto che sia stato sottovalutato un dato tecnico. Secondo l’avvocato, le ferite sulle palpebre sarebbero state inferte per un motivo. "Tu non dovevi guardare", questo il messaggio che l’assassino avrebbe voluto trasmettere alla vittima, secondo Massimo Lovati.

Le ferite sulle palpebre di Chiara Poggi

Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio, è tornato a parlare del delitto di Garlasco nella puntata del 6 marzo di Mattino Cinque.

L’avvocato ha rivelato quello che ritiene sia stato un messaggio dell’assassino.

Il dettaglio "delle ferite sulle palpebre" è molto sintomatico "perché contiene un messaggio "tu non dovevi guardare", per questo ti ferisco sulle palpebre", ha spiegato Massimo Lovati.

Questo aspetto, secondo il legale, sarebbe stato "sottovalutato nel modo più completo".

Cosa non doveva guardare Chiara Poggi

Pungolato da Federica Panicucci, Massimo Lovati ha anche ipotizzato cosa non avrebbe dovuto guardare Chiara Poggi.

Per l’ex legale di Andrea Sempio, la donna non doveva guardare "quello che ha guardato, quello che stava studiando".

Nello specifico, l’avvocato fa riferimento a "quello che troviamo nel computer di Chiara Poggi".

"Le analisi del computer sono fondamentali però devono togliere tutti gli omissis, per adesso ci sono", le sue parole.

Poi l’attacco: "Io critico le scelte investigative perché non è la prima volta che pubblicano delle cose che non c’entrano niente, come l’impronta 33 nel giorno dell’interrogatorio".

Infine, per Massimo Lovati le armi non ci sono, e non ci saranno, perché secondo l’avvocato l’assassino le avrebbe trasportate in un kit e "le ha portate via altrimenti sarebbero state ritrovate".

Il plastico per ricostruire l’omicidio

Come riporta Mattino Cinque nella giornata del 6 marzo, c’è stato un summit per il pool difensivo di Andrea Sempio.

La difesa avrebbe ricostruito un plastico della salma di Chiara Poggi per capire la dinamica del delitto, le ferite e stabilire esattamente con quale arma sia stata la giovane, arma ma trovata.

Secondo quanto riportato, la difesa avrebbe una linea ben chiara, precisa.

Sarebbero, infatti, in grado di sapere con quale oggetto potrebbe essere stata uccisa Chiara Poggi.