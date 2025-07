Garlasco, Luciano Garofano difende Andrea Sempio sul dna di Ignoto 3: perché per lui è "contaminazione"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Sulla dibattuta attribuzione della traccia di dna trovata nella bocca di Chiara Poggi, chiamata Ignoto 3, è intervenuto Luciano Garofano. Il genetista, ex comandante dei RIS e consulente di Andrea Sempio, ha le idee ben chiare sulla quantità del materiale biologico al centro del dibattito sul delitto di Garlasco. In particolare entra nel dettaglio dei motivi che lo portano ad essere sicuro che non esista nessun Ignoto 3, o presunto complice di Andrea Sempio, e che si tratti di contaminazione.

Perché per Luciano Garofano il dna di Ignoto 3 è da contaminazione

Nel corso della trasmissione Quarto Grado il consulente di Andrea Sempio ha specificato che la traccia di dna Y trovata nella bocca di Chiara Poggi non è assolutamente di grande quantità, anzi al contrario è infinitesimale.

La maggior parte delle tracce biologiche trovate appartengono alla vittima, mentre la parte maschile individuata è talmente limitata da non poter essere attribuibile ad un estraneo.

Mediaset Quarto Grado mostra alcuni campioni di dna di Chiara Poggi risalenti all’autopsia del 2007

Secondo Luciano Garofano, all’epoca comandante dei Ris di Parma, la contaminazione può avvenire in qualsiasi momento durante un’autopsia.

Probabilmente la garza con cui è stato effettuato il tampone orale non era ben sterile di partenza, oppure non lo era una pinza.

Un’altra ipotesi per spiegare che in realtà Ignoto 3 sia solo una contaminazione è che la garza sia entrata accidentalmente in contatto con qualche superficie della sala degli esami autoptici.

Dunque per il genetista la quantità infinitesimale di dna Y più all’accertata contaminazione dell’altra traccia trovata nella bocca di Chiara Poggi, attribuita all’assistente del medico legale Marco Ballardini, sono due elementi che fanno fortemente escludere la presenza di Ignoto 3 sulla scena del delitto di Garlasco.

Il consulente di Andrea Sempio aggiunge anche che si sta analizzando materiale risalente a 18 anni e con il tempo le tecniche sono diventate più sensibili e che quindi può trattarsi di una contaminazione inconsapevole e priva di responsabilità.

Perché non è stata analizzata la garza

Luciano Garofano risponde anche ad uno degli interrogativi più diffusi sulle indiscrezioni che emergono dalla nuova indagine in corso sull’omicidio di Chiara Poggi curata dalla Procura di Pavia, che ha anche diffuso una nota in cui chiede di attenersi a notizie ufficiali.

Il tampone orale effettuato nella bocca della vittima non fu analizzato nel 2007 perché ritenuto materiale di confronto con altre eventuali tracce rinvenute sulla scena del crimine.

La traccia Ignoto 3 non è come per Bossetti e Rea

Nel corso della trasmissione Mediaset in cui è intervenuto Luciano Garofano si è fatto un parallelo con l’analisi del dna in due casi di cronaca nera molto noti degli ultimi anni, quelli degli omicidi di Yara Gambirasio e Melania Rea.

Luciano Garofano ha spiegato che quello di Ignoto 3 è definibile tecnicamente un profilo completo però un “profilo Y non porta ad una identificazione personale” ma al massimo ad una attribuzione in linea paterna.

Per il genetista il profilo Y emerso è confrontabile ma non dà la certezza di identificazione.

La traccia di dna definita di Ignoto 3 non può essere confrontata a quella di Massimo Bossetti o a quella di Salvatore Parolisi perché di quantità infinitesimale.