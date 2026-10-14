Garlasco, Luciano Garofano sicuro sulle analisi del Ris: "Pedale non conteneva sangue, lavorato con onestà"

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Luciano Garofano, ex comandante del Ris di Parma, ha ribadito la sua posizione sulle tracce analizzate nell’ambito del delitto di Garlasco. Ospite a “Cinque Minuti” di Bruno Vespa, ha sottolineato che l’impronta sul pedale della bicicletta usata da Alberto Stasi “non è utile e non conteneva sangue”.

Luciano Garofano sulle analisi del Ris

A Cinque Minuti Luciano Garofano ha parlato dei risultati degli accertamenti sul pedale della bicicletta usata da Alberto Stasi, tornati al centro dell’attenzione dopo le nuove valutazioni della Procura di Pavia nell’inchiesta che riguarda Andrea Sempio.

L’ex comandante del Ris ha escluso che vi sia stato uno scambio di campioni e ha sostenuto che gli esiti negativi delle analisi successive non smentissero quelli ottenuti il 19 settembre 2007.

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“È improprio dire esiti discordanti, perché le corse del 20 erano completamente nulle, non mostravano alcuna presenza del Dna“.

Quanto alla natura della traccia, ha precisato: “Noi non abbiamo mai parlato di sangue, ma abbiamo sempre concluso dicendo che con elevata probabilità fosse sangue“.

Garofano contro le accuse ai Ris

Garofano ha confermato che le analisi del Ris del 2007 abbiano “avuto un’importanza comunque validata”.

Ma il generale ha denunciato una accanimento contro il loro operato.

“Sono felice di essere qui proprio per reclamare la nostra onestà contro tutta la campagna di delegittimazione, la mia è quella dei miei uomini di allora, è quella del Ris che in questi giorni è stato vituperato e delegittimato in maniera veramente vergognosa”, ha affermato.

“Il Pubblico Ministero conosce quella che è la diagnosi definitiva, ma non conosce nello specifico quelle che sono le analisi tecniche che naturalmente vengono interpretate dai consulenti tecnici”, ha aggiunto.

Le analisi del pedale della bicicletta

Rispondendo alle domande sulle analisi del pedale della bicicletta al centro delle indagini sul delitto di Garlasco, che avevano restituito un profilo genetico riconducibile alla vittima, Garofano ha spiegato che il consulente riferisce al pm una sintesi dei risultati, lasciando a disposizione i dati tecnici.

“È presumibile che io conoscessi questi risultati“, ha ammesso a proposito degli esiti del 19 e 20 settembre 2007, precisando però di non ricordare ogni dettaglio dopo 19 anni e di essersi presentato davanti al pm senza documentazione.

“I dati“, ha poi aggiunto, “furono forniti nel novembre 2025”.

Garofano ha anche affermato di non essere stato in laboratorio durante le analisi del campione. Secondo la sua ricostruzione, è probabile che il capitano Marino avesse consumato tutto il campione e che, quindi, dopo il 20 non avesse la possibilità di ripetere l’esame.

L’ex comandante ha aggiunto che Marino aveva comunque valutato tutti gli esiti ottenuti fino a quel momento.

Sull’interpretazione di quei risultati, Garofano ha dichiarato che, secondo la valutazione del capitano Marino, da lui sicuramente avallata, il materiale analizzato “era ed è sicuramente attribuibile a Chiara Poggi”, ma non era sangue.