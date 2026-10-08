Garlasco, Luciano Garofano voleva assistere ai sopralluoghi nella casa di Chiara Poggi: perché non entrò

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Nel 2007 l’allora comandante dei Ris di Parma, Luciano Garofano, chiese di partecipare come osservatore ai sopralluoghi in casa Poggi dove era avvenuto il delitto di Garlasco, ma la pm negò l’autorizzazione. È quanto è emerso dalla documentazione recuperata dai pm di Pavia nella nuova inchiesta.

Luciano Garofano e i mancati sopralluoghi

Nell’ultima chiusura indagini depositata a settembre 2026 sono stati inseriti alcuni faldoni che i procuratori hanno recuperato nella sede dei Ris di Parma, che contengono documentazione mai finita agli atti.

Dagli atti raccolti dai pm di Pavia nel filone dell’inchiesta sull’operato del Ris è emerso che Luciano Garofano, che nel 2007 era comandante dei Ris di Parma, aveva chiesto di partecipare come “osservatore” a due dei sopralluoghi nella villetta di Garlasco.

ANSA

La pm di Vigevano, Rosa Muscio, allora titolare dell’indagine con il procuratore, Alfonso Lauro, non acconsentì a dare l’autorizzazione.

Nonostante fosse il comandante dei Ris, Garofano non era stato nominato consulente della procura e, quindi, in quel caso non aveva titolo a partecipare ai sopralluoghi.

La prima richiesta era stata inoltrata il 3 settembre 2007, spiegando che le “difese interpellate nulla ostano” alla sua presenza, ma venne rigettata dalla pm.

La seconda, invece, risaliva all’8 settembre dello stesso anno e l’attuale generale in pensione chiese di presenziare in qualità di “comandante del reparto” e “ufficiale di pg”. Ma anche in questo caso non ottenne l’autorizzazione.

Perché fu rifiutata l’autorizzazione

La pm non accolse la richiesta di Luciano Garofano in quanto si trattava di “attività che si inserisce nell’ambito degli accertamenti tecnici irripetibili disposti da queste pm” a cui potevano partecipare solo “i difensori delle parti e i loro consulenti”.

Inoltre, la difesa dell’indagato, allora rappresentata dagli avvocati Giovanni ed Eleonora Lucido, padre e figlia, tramite una memoria, avrebbe “manifestato la volontà di non consentire” di partecipare al sopralluogo a persone diverse rispetto chi era stato nominato dal pubblico ministero come consulente o chi era legittimato dal codice.

Gli avvocati di Stasi, si sarebbero riservati “di far valere l’invalidità delle operazioni, in caso contrario”.

I dettagli sulle indagini del 2007

Intanto i nuovi dettagli emersi sulle indagini scientifiche condotte nel 2007 potrebbero influire sulla definizione del caso.

Per esempio, sul dispenser del bagno in cui si sarebbe recato l’assassino dopo l’omicidio, ci sarebbero anche altre impronte digitali oltre a quelle di Alberto Stasi, “che, oggi, potrebbero essere analizzate e attribuite”.

A spiegarlo è stata la difesa di Alberto Stasi, chiedendo “di disporre specifici accertamenti anche su questo reperto”.

Tra le richieste di materiale, ci sono anche le foto che attestano gli esiti del luminol test effettuato su alcune componenti della auto che l’ex fidanzato di Chiara aveva in uso nel 2007.

Si suppone, quindi, che stiano passando ai raggi x una serie di temi, indicati come indizi di colpevolezza dai giudici, consentendo di ipotizzare che possano rientrare nella serie di elementi “che faranno scalpore”, come hanno affermato in tv.

Le mosse dei legali di Sempio

C’è infine attesa per le contromosse di Sempio con i suoi difensori che si incontreranno con il pool di esperti che li affiancano per decidere quante e quali memorie di replica depositare ai pm di Pavia entro il 18 ottobre.

“La paura di essere vittima di un errore c’è assolutamente” ha detto Andrea Sempio a Porta a porta, definendo “follia” quando successo negli ultimi due anni.