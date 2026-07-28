Garlasco, Luigi Grimaldi accende i riflettori sull'Estathé: il mistero della confezione nel frigo di Chiara

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Luigi Grimaldi solleva un caso riguardante la confezione di Estathé trovata nella pattumiera all’interno della villetta di Garlasco. Secondo il giornalista, il brick repertato colpevolmente in ritardo e sul quale è stato trovato il dna di Alberto Stasi non apparterrebbe allo stesso lotto delle confezioni di Estathé trovate nel frigorifero.

Estathé nel cestino a Garlasco, i dubbi di Luigi Grimaldi

Le immagini del sopralluogo effettuato il 16 aprile del 2008 mostrano una confezione di Estathé dentro un secchio della casa di Garlasco in cui è stata uccisa Chiara Poggi. Sulla cannuccia di quel brick è stato trovato il dna di Alberto Stasi, condannato per l’omicidio della fidanzata avvenuto il 13 agosto del 2007.

In base a quanto scoperto dal giornalista Luigi Grimaldi, e diversamente da quanto si era pensato finora, quel brick non apparterrebbe alla confezione da sei trovata nel frigo di casa Poggi, dalla quale mancavano due brick.

ANSA

Confezioni di Estathé appartenenti a due lotti diversi

“L’Estathé trovato nel secchio non viene dal frigo ma da un’altra parte, perché l’etichetta è completamente diversa”, ha detto Luigi Grimaldi nel corso della trasmissione di Rete 4 Zona Bianca.

Secondo quanto accertato dal giornalista, infatti, i brick trovati nel frigo riportano i loghi del Giro d’Italia di ciclismo del 2007, cosa che manca sulla confezione rinvenuta dai carabinieri nel cestino.

Il giornalista, uno degli esperti più accreditati sul caso Garlasco, sottolinea come non ci sia un’immagine di quel secchio contenente l’Estathé bevuto presumibilmente da Stasi fino al 16 aprile del 2008, quando venne scattata dai consulenti della difesa.

“A questo punto – attacca Grimaldi – non c’è nessuna garanzia che quanto trovato dentro quel cestino possa avere una minima attendibilità”.

Perché il contenuto del cestino a Garlasco non è stato repertato subito?

I dubbi di Grimaldi, dunque, riguardano la possibilità che il contenuto del cestino della villetta di Garlasco possa essere stato alterato perché “quei reperti dovevano essere protetti e conservati”.

“Perché si aspetta otto mesi per repertare immondizia? Non ha senso, dopo otto mesi poteva anche non essere repertata e il problema è perché a un certo punto si sente il bisogno di repertarla facendo un video”, prosegue il giornalista.

Lo stesso Luigi Grimaldi, infine, ventila la possibilità che possa esserci una relazione tra “l’allarme lanciato da consulenti di Stasi sulla possibile alterazione e il fatto che non la si reperti più per otto mesi e non la si analizzi più per 19 anni”.

Dentro il cestino, oltre all’Estathé, erano state rinvenute anche due confezioni di Fruttolo.