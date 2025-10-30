Garlasco, madre di Sempio contro Massimo Lovati a Le Iene: la frase sul "barbonissimo" registrata di nascosto

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

In un audio catturato dai microfoni della trasmissione Le Iene, la madre di Andrea Sempio ha attaccato l’ex avvocato del principale indagato nella nuova indagine sul delitto di Garlasco, Massimo Lovati. Sono emersi intanto dubbi sulle dichiarazioni passate dello stesso Lovati, dopo il ritrovamento di otto conti correnti a lui intestati.

La madre di Andrea Sempio attacca Lovati

Alcuni audio registrati dai microfoni nascosti della trasmissione Le Iene sarebbero stati trascritti e inseriti in un’informativa della squadra omicidi e dei carabinieri di Milano, poi confluita nell’indagine su Mario Venditti della procura di Brescia.

All’interno del testo, riportato da Il Messaggero, la madre di Andrea Sempio attacca l’ex avvocato del principale indagato nella nuova indagine su Garlasco, Massimo Lovati.

La donna dichiara: “Quello con due cognacchini te lo compri. Lo chiamavano barbonissimo” riferendosi a Lovati.

Gli otto conti correnti dell’avvocato

L’avvocato Lovati sarebbe finito al centro anche di un’altra inchiesta giornalistica, portata avanti dal quotidiano La Verità, che avrebbe visualizzato alcune carte dell’indagine della procura di Brescia.

Al loro interno sarebbe riportato che Lovati avrebbe otto conti correnti, tra cui anche uno all’estero, in Irlanda, utilizzato per pagamenti internazionali.

Massimo Lovati

La notizia è rilevante perché più volte Lovati ha dichiarato di non avere nessun conto corrente intestato a proprio nome e perché la procura di Brescia indaga proprio su alcuni pagamenti agli avvocati dei Sempio, accusati di aver corrotto Mario Venditti.

Indagato anche il padre di Andrea Sempio

Proprio nella giornata in cui sono emerse queste rivelazioni, è stata riportata anche la notizia che il padre di Andrea Sempio, Giuseppe, sarebbe indagato dalla procura di Brescia per corruzione.

L’ipotesi della procura di Brescia sarebbe che Giuseppe Sempio abbia corrotto Mario Venditti, allora procuratore di Pavia, perché agevolasse l’archiviazione dell’indagine sul figlio Andrea nell’ambito del caso di Garlasco, avviata nel 2017.

Alla base di questa teoria ci sarebbe un foglietto ritrovato a casa dei Sempio, datato 2017, riportante le scritte “20/30 €”, il nome “Venditti” e la frase “gip archivia”.