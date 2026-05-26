Garlasco, mamma di Andrea Sempio scagiona il figlio e attacca: "Tirato dentro per dare la revisione a Stasi"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, continua a respingere ogni ipotesi che il figlio possa essere coinvolto nell’omicidio di Chiara Poggi, quello che da quasi vent’anni è noto come il caso Garlasco. Secondo la donna, Andrea sarebbe stato tirato in ballo con lo scopo di poter chiedere la revisione del processo per Alberto Stasi. La signora Ferrari ammette di non essere più certa al cento per cento che Stasi sia l’assassino di Chiara, ma ciò nonostante rifiuta di scusarsi per le lettere piene di astio speditegli in carcere.

La madre di Sempio parla di Alberto Stasi

Daniela Ferrari è stata raggiunta dalle telecamere de La vita in diretta, il programma di Alberto Matano su Rai 1.

La donna torna con la mente alla mattina del 13 agosto 2007: “Mio figlio non è l’assassino di Chiara Poggi perché lo conosco e, soprattutto, perché la mattina dell’omicidio io l’ho visto uscire, l’ho visto rientrare e di sicuro, per come è rientrato, non era uno che era appena andato a compiere un omicidio”.

ANSA

Se l’iter giudiziario nell’ambito del filone bis di Garlasco dovesse culminare con la condanna di Andrea Sempio, per la madre il risultato sarebbe uno solo: “Mettere in galera un innocente“.

Secondo la donna, il figlio “è stato tirato dentro per dare la revisione a Stasi“. “Non c’è niente e non troveranno niente che lo possa collegare all’omicidio di Chiara Poggi”, assicura.

Alla luce dei nuovi eventi, Daniela Ferrari non è più certa che Alberto Stasi sia l’assassino di Chiara Poggi: “Qualche tempo fa ero convinta che fosse lui, ma vedendo tutto quello che sta uscendo non posso dire con certezza che l’assassino possa essere Alberto Stasi”.

Le lettere di Daniela Ferrari ad Alberto Stasi

Come è noto, la madre di Andrea Sempio ha scritto due lettere ad Alberto Stasi, che gli sono state recapitate in carcere nel 2018 e nel 2019. Le scrisse sull’onda di impeti di rabbia. “Ho pensato di dire a Stasi quello che pensavo di lui”, racconta. Due lettere, ed anche “gli auguri con scritto Buon Natale”, per la precisione.

Poi un nuovo attacco a Stasi: “Se lui fosse stato una persona con gli attributi mi avrebbe risposto e mi avrebbe detto io so che tuo figlio è un assassino, io sono innocente. Perché questa cosa lui non l’ha tirata fuori e la tira fuori adesso?”, domanda la donna.

Per il tono di quelle lettere, Daniela Ferrari oggi rifiuta “assolutamente” di scusarsi. Solo “se dovesse venire fuori che Stasi è completamente innocente” allora lei non avrebbe “problemi” a chiedere scusa.

Il messaggio di Daniela Ferrari a Elisabetta Ligabò

Poi un pensiero per Elisabetta Ligabò: “L’unica cosa che posso dire alla mamma di Alberto Stasi è che se lei è convinta dell’innocenza di suo figlio vada avanti. Perché ti dico, da mamma, so cosa significa avere un figlio accusato da innocente. Se lei crede nell’innocenza di suo figlio vada avanti“.