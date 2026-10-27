Garlasco, Manuela Iatì giornalista di Lo Stato delle Cose accusa Luciano Garofano: "Mi mette le mani addosso?"

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Manuela Iatì, giornalista e inviata di Lo Stato delle Cose, trasmissione condotta da Massimo Giletti su Rai 3, ha accusato l’ex generale Luciano Garofano di averle messo “le mani addosso” nel tentativo di spostarla per evitare di rispondere ad alcune domande su Garlasco prima di un evento del Rotary a Parma. Sul fatto è intervenuto lo stesso Giletti, che ha parlato di “episodio poco carino”.

L’intervista di Manuela Iatì a Luciano Garofano

Lunedì 26 ottobre, verso la fine della puntata di Lo Stato delle Cose, Giletti ha lanciato il servizio di Manuela Iatì, inviata a caccia di dichiarazioni del generale Luciano Garofano, da alcuni giorni assente dagli studi tv – per via della pressione mediatica sulle sue attività ai tempi del Ris e delle indagini su Garlasco – con l’eccezione del salotto di Bruno Vespa.

“Siamo andati a cercare anche lui, il generale Garofano, perché Manuela Iatì doveva chiedere due o tre cose ed è successo un episodio poco carino”, ha introdotto il conduttore.

Nel servizio, si vede l’inviata – insieme ad altri giornalisti – accogliere Garofano fuori dalla sede di un evento del Rotary a Parma.

L’ex generale del Ris scende dall’auto ma spiega che non risponderà alle domande: “Vi ringrazio ma sono qui a questa riunione privata (…). Tutto quello che semmai dovrà essere accertato spetta all’autorità giudiziaria. Tutte le ipotesi che sulla televisione, sui media, bengono fatte non hanno alcun rilievo fattuale”.

Subito dopo si fa strada tra i giornalisti e si sente Manuela Iatì visibilmente contrariata per essere stata – a suo dire – spinta: “Non mi spinga, generale. Ma mi spinge? Mi mette le mani addosso? Ma sta scherzando”.

La critica di Giletti

Rientrati in studio, Giletti si complimenta con Manuela Iatì, “perché fare ‘inviato in queste situazioni e avere la lucidità di fare tutta una serie di domande alle quali credo sia giusto rispondere”.

Quindi, il messaggio a Garofano: “Lei è sempre andato in televisione. Quindi, da quando l’andare in televisione non è interessante o le ipotesi che si fanno in televisione sono fattuali? Siamo seri, siamo onesti. Per anni è andato in una trasmissione importante che era Quarto Grado, è venuto ospite da noi, io la rispetto, l’ho invitata qui proprio in un giorno difficile, lei è venuto con grande coraggio. Però francamente se una persona fa tre domande c’è modo e modo di gestire queste cose“.

E ancora: “Capisco anche che lui si infastidisca per avere le telecamere addosso. Però la situazione è abbastanza imbarazzante, perché su quel faldone credo che non solo la parte Stasi deve avere risposte, ma tutti noi”.

Le parole di De Rensis

Ospite di Storie Italiane su Rai 1, il giorno dopo, l’avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, ha commentato il silenzio di Garofano: “Quando tu vai in televisione non devi andare soltanto per prenderti i lustrini, gli onori e gli ossequi. Devi avere gli attributi per andarci sempre. (…) Io per tre mesi sono stato preso in giro, dileggiato, oggetto di denunce, esposti. Io condizionavo le trasmissioni televisive, le procure, i testimoni, poi sappiamo quello che è accaduto. Però io c’ho sempre messo la faccia, sono sempre venuto, ho risposto a tutte le domande. Perché? Perché conoscevo la verità. Se uno sta sempre zitto, allora può anche andarsene. Ma se uno pontifica, magari in trasmissioni senza contraddittorio, e poi non risponde a una giornalista, io non credo che abbia un atteggiamento coerente. Poi sono scelte personali, ma presto il secondo piano della Procura di Pavia avrà molto traffico”.

Dialogando con Armando Palmegiani, consulente della difesa di Andrea Sempio, ha poi aggiunto: “Dipende molto che cos’hai nell’armadio. Se nell’armadio hai vestiti puoi andare ovunque. Se nell’armadio non hai solo dei vestiti puoi avere qualche problema. Ogni riferimento è puramente casuale. Non mi riferivo a Garofano, anche se sto aspettando con grande passione e grande fervore, io non dormo la notte, la sua raccontata denuncia. Qualora fosse vero, finalmente avrò qualcosa con cui dormire. (…) Non dormo la notte perché penso al fatto che un giorno potrò stringere queste carte tra le braccia. Non vedo l’ora”.