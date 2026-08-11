Garlasco, Marchetto provoca Cassese sul doppio verbale: "Chi sbaglia non si nasconde dietro ai non ricordo"

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Con la condanna definitiva di Alberto Stasi, il caso di Garlasco sembrava essere giunto a una conclusione, seppur senza troppe certezze. Le nuove indagini, che vedono Andrea Sempio come unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, hanno riacceso i riflettori sulla prima inchiesta e i numerosi errori che furono commessi. A rivangarli le stesse forze dell’ordine, e la disputa è accesa tra l’ex maresciallo Francesco Marchetto e l’ex colonnello Gennaro Cassese.

Marchetto e il dubbio sul doppio verbale

Nella puntata di lunedì 10 agosto 2026 di Filorosso, la trasmissione di approfondimento condotta da Antonino Monteleone e Adele Grossi su Rai3, si è tornato a parlare del delitto di Garlasco.

Prima di analizzare gli ultimi sviluppi, si è fatto un passo indietro, lasciando la parola ai primi che entrarono nella villetta dove fu uccisa Chiara Poggi.

ANSA

La parola passa all’ex maresciallo Francesco Marchetto, accusato di aver firmato, in quel 13 agosto 2007, due verbali con sostanziali differenze, ma accomunati dalla stessa data e la stessa ora.

Si tratta di verbali, si spiega a Filorosso, che potrebbero confermare l’alibi di una persona vicinissima alla famiglia Poggi.

“Io questi verbali non li ho ancora visti. Vorrei avere il piacere di vederli ed esaminare la loro importanza nel contesto delle indagini”.

La stoccata ai “non ricordo” di Cassese

Infine, l’ex maresciallo Marchetto, condannato per falsa testimonianza proprio a seguito delle indagini di Garlasco, si rivolge all’ex collega Gennaro Cassese.

Cassese è attualmente indagato dalla Procura di Pavia per false dichiarazioni ai Pubblici Ministeri.

Pesano i numerosi vuoti di memoria segnalati dall’ex colonnello durante le deposizioni riguardanti le prime fasi delle indagini.

“L’importante è che quando uno sbaglia ammetta i propri errori e non si nasconda dietro un ‘non ricordo’” è il duro commento di Marchetto.

Il commento dell’avvocato De Rensis

Ospite della trasmissione Rai è stato, ancora una volta, l’avvocato Antonio De Rensis, difensore di Alberto Stasi.

Il legale non entra nella disputa tra il maresciallo e il colonnello ma cita le parole dell’ex Pm Giulia Pezzino, che all’epoca parlò di “rilevanti omissioni” interne alle indagini di Garlasco.

De Rensis definisce quelle sull’omicidio di Chiara Poggi “le peggiori indagini nella storia giudiziaria italiana”.