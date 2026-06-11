Garlasco, Marco Poggi allo scontro con i pm tra Dna e impronta 33: tensione alla deposizione in Procura

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Sono stati divulgati alcuni video della deposizione fatta in procura a Pavia, come testimone, da Marco Poggi. Il fratello di Chiara, uccisa il 13 agosto a Garlasco, lo scorso maggio è stato sentito dagli inquirenti. In un filmato lo si vede discutere sul tema relativo all’impronta 33. In particolare si nota che Poggi ha non poche perplessità sulla ricostruzione delle pm.

Garlasco, botta e risposta tra Marco Poggi e i pm sull’impronta 33 e il Dna

I video della deposizione, avvenuta lo scorso 6 maggio, sono stati pubblicati dall’AdnKronos. Marco Poggi è ripreso mentre è seduto davanti a una piccola scrivania di legno chiaro. Dall’altro lato del tavolo siedono le pm Valentina De Stefano e Giuliana Rizza, affiancate da un carabiniere.

“Le ricordo che c’è un Dna sotto le unghie di sua sorella che anche il perito nominato dal giudice, e non solo i nostri consulenti, ha detto essere compatibile con il Dna di Sempio”, ha evidenziato la pm.

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“Ha anche detto un’altra cosa, che era inaffidabile”, la replica di Poggi. “Non ha detto proprio così”, la puntualizzazione dell’inquirente.

“Ma no, dai, lo ha detto”, ha chiosato Poggi. La pm: “Dovrebbe forse leggere la perizia“. Altra risposta con tono perplesso: “Va beh, avete fatto voi la domanda e lui (il perito) ha risposto così”.

“Lei non c’era in udienza e questa domanda non è stata fatta e non è stato risposto così”, l’osservazione dell’inquirente. Poggi un po’ spazientito: “Ma ci sono le trascrizioni, comunque io non voglio discutere di queste cose scientifiche perché non sono io la figura adatta”.

Marco Poggi esprime dubbi sugli elementi a carico di Andrea Sempio

A questo punto è stata rimarcata l’attenzione sull’impronta 33. Poggi: “Ma perché non avete accettato di fare l’incidente probatorio?” “Ci sono norme giuridiche da rispettare, per quella tipologia di accertamento non è previsto l’incidente probatorio, è una questione tecnica processuale”, la spiegazione della pm.

“Però in tutte queste prove scientifiche – ha ribattuto il fratello di Chiara – mi state facendo un discorso in cui dite che ci sono queste evidenze grosse… Ma su tutte queste prove scientifiche io sento un parere che dice una cosa, uno che ne dice un’altra. Sull’impronta avrei voluto tantissimo che ci fosse un parere terzo”.

“Si potrà avere un parere terzo, non era quella la fase processuale per farlo”, la replica dell’inquirente.

Poggi agli inquirenti: “Se dite una cosa una persona non deve cambiare subito opinione”

“Il tema è che adesso mi dite ‘non puoi non pensare a Sempio perché c’è il Dna e un’impronta’, però su entrambe le cose ci sono pareri discordanti e niente di definitivo da come ho capito”, ha dichiarato Poggi.

“Ma lei come fa a non guardare il quadro di insieme? Lei controbatte su ogni cosa. Ora noi le abbiamo letto un ulteriore elemento che conforta la tesi per cui lui fosse in possesso di un video di sua sorella. Gli elementi vanno letti tutti insieme e non singolarmente”, ha sottolineato la pm.

“Dovete capire una cosa: non potete aspettarvi che, dopo 19 anni in cui abbiamo maturato determinate convinzioni, voi dite una cosa e una persona bam, cambia subito opinione”, ha concluso Poggi.