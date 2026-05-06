Garlasco, Marco Poggi conferma ai pm di non aver "mai visto i video intimi di Chiara con Andrea Sempio"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’interrogatorio di Marco Poggi segna un punto a favore della difesa, dato che il fratello di Chiara ha smentito l’esistenza dei video intimi che avrebbero scatenato l’ossessione di Andrea Sempio. Nonostante l’ascolto di audio compromettenti e i riferimenti al DNA e all’impronta 33, Marco Poggi ha dichiarato di non credere alla colpevolezza dell’amico, citando le incertezze scientifiche emerse dalle perizie a Garlasco.

L’interrogatorio di Marco Poggi sul mistero dei video di Chiara

Marco Poggi è stato ascoltato questa mattina per circa due ore dalle pm Valentina De Stefano e Giuliana Rizza presso la Procura di Pavia. In qualità di testimone, il 37enne ha dichiarato: “Non ho mai visto video di mia sorella assieme ad Andrea Sempio“.

Ha spiegato agli inquirenti di non aver mai trovato sul pc di famiglia filmini intimi girati da Chiara Poggi con l’allora fidanzato, Alberto Stasi, in compagnia dello storico amico che oggi è indagato per il delitto. Durante l’audizione, gli sono stati fatti ascoltare alcuni audio in cui Andrea Sempio parla da solo, estratti dagli atti dell’inchiesta sul delitto di Garlasco.

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L’audizione si è svolta in un clima blindato su disposizione del Procuratore capo Fabio Napoleone per evitare la pressione dei media, mentre le pm sottolineavano al fratello della vittima di possedere elementi probatori “robusti” contro l’attuale indagato.

Il silenzio di Andrea Sempio

Contemporaneamente all’audizione del testimone, Andrea Sempio si è presentato in tribunale entrando da un ingresso posteriore per evitare i cronisti. L’indagato si è “avvalso della facoltà di non rispondere” davanti al procuratore aggiunto Stefano Civardi.

La difesa ha giustificato la scelta affermando: “Considerato che le indagini non sono chiuse e che dunque il quadro probatorio con il quale confrontarsi in sede di interrogatorio non è completo”. Nonostante il silenzio dell’indagato, la Procura continua a sostenere l’ipotesi di un omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti, spinto da un movente “sessuale”.

Uno scenario investigativo che contrasta con la “pista passionale” suggerita da Paola Cappa già nel 2007, quando si ipotizzava un’aggressione da parte di un ragazzo respinto che Chiara potrebbe aver tenuto segreto a causa della sua indole pudica.

I dubbi sul delitto di Garlasco

Gli inquirenti hanno citato elementi tecnici come la compatibilità del profilo Y con il DNA sulle unghie della vittima e la cosiddetta “impronta 33” sulla parete delle scale della cantina. Marco Poggi ha però dichiarato di non credere alla colpevolezza dell’amico di gioventù, basandosi sulla perizia di Denise Albani che definisce la probabilità della traccia genetica da “moderatamente forte” a “forte e moderato”.

Marco avrebbe evidenziato che la traccia è parziale e insufficiente a identificare “un singolo soggetto”, rendendo impossibile sapere se i residui si trovino “sotto o sopra” le unghie o “da quale dito” provengano. La perizia sottolinea che non si potrà mai stabilire con certezza “quando” o come sia avvenuto il deposito genetico.

Nonostante le pressioni della Procura, il fratello della vittima rimane scettico, ritenendo che i dati dell’incidente probatorio non offrano le conferme prospettate dall’accusa sulla colpevolezza dell’amico.