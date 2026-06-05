Garlasco, Marco Poggi e la rabbia per l'indagine su Andrea Sempio: "Non c'è stato rispetto e umanità"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Marco Poggi torna a parlare dopo quasi 20 anni e critica le modalità della nuova indagine sul delitto di Garlasco che vede coinvolto l’amico Andrea Sempio. Pur sostenendo che “le indagini devono andare avanti”, denuncia la mancanza di “rispetto e umanità” verso la famiglia. Duro anche sulle piste alternative: “Pura fantasia, non doveva succedere”.

Garlasco, lo sfogo di Marco Poggi

Nell’intervista rilasciata a “Quarto Grado”, Marco Poggi ha dedicato spazio alle modalità con cui la famiglia è stata coinvolta nella nuova indagine sul caso Garlasco, che vede al centro Andrea Sempio.

Il fratello di Chiara Poggi non contesta il diritto della magistratura di indagare, ma esprime amarezza per quello che considera un approccio privo di sensibilità nei confronti dei familiari della vittima.

ANSA

Le critiche alle ricostruzioni: “Fantasie”

Le dichiarazioni di Marco Poggi affrontano diversi temi: dalle piste alternative emerse negli anni fino alle intercettazioni e ai prelievi di Dna effettuati nell’ambito della nuova inchiesta.

Tra gli argomenti toccati durante l’intervista c’è anche la teoria secondo cui Chiara Poggi avrebbe scoperto un presunto giro di droga e pedofilia collegato al Santuario della Bozzola. “Questa è pura fantasia” ha sintetizzato “ed è proprio il tipo di cose in cui mi sarei aspettato che una procura intervenisse per smorzare le voci”.

Secondo Poggi, molte delle ipotesi circolate negli anni sarebbero state alimentate dall’assenza di una presa di posizione netta contro ricostruzioni prive di fondamento. “Lasciare tutti così in balia di questo circo mediatico non è giusto e non doveva succedere”.

L’appello a una “maggiore umanità”

Uno dei passaggi più forti dell’intervista arriva quando gli viene chiesto di rispondere a chi lo ha accusato in questi mesi. “Io spero che un po’ si fermino” afferma Poggi. “Speriamo un po’ che abbiano anche l’umanità, non saprei, di dire basta”.

Poi parla apertamente delle conseguenze personali delle accuse e delle ricostruzioni mediatiche. “Abbiamo giocato, abbiamo lucrato per un anno con illazioni e qualsiasi cosa. Adesso le indagini sono finite. Penso che un po’ tutto il fango che abbiamo subito, che non ci scivolerà mai addosso, di fatto, perché poi non potrà mai scivolare, credo che ora si può interrompere”.

Nonostante le critiche, Poggi precisa di non essere contrario al lavoro della magistratura. “È giusto che vada avanti, è giusto che ci siano i processi. È giusto che la stampa faccia cronaca e riporti come andranno i processi e come va l’indagine. Non è giusto tutto il resto, e su quello spero veramente possa finire”.

Le intercettazioni e il Dna prelevato di nascosto

Particolarmente significativo il passaggio dedicato alle intercettazioni e agli accertamenti svolti dagli investigatori. “Già venire a scoprire che ci avevano prelevato il Dna di nascosto dalla spazzatura, nel mio caso invece convocandomi in caserma con una scusa, non è che ti fa proprio piacere” ha puntualizzato.

“Siamo stati tenuti sempre da parte, sempre quasi come se non esistessimo. Mi aspettavo anche che all’apertura delle indagini, prima ancora che la notizia uscisse sui media, ci convocassero. Non sarà scritto in nessun libro di diritto, di procedure, però penso che come segno di rispetto, di umanità, me lo aspettavo”.