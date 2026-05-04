Garlasco, Marco Poggi e le sorelle Cappa saranno sentite come persone informate sui fatti: non sono indagati

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Marco Poggi e le sorelle Cappa sono stati convocati dalla Procura nell’ambito della nuova inchiesta su Garlasco. Il fratello di Chiara Poggi e le cugine, Stefania e Paola Cappa, saranno interrogati dai magistrati in qualità di persone informate sui fatti. Mercoledì 6 maggio Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, dovrà recarsi in Procura a Pavia. Secondo i magistrati sarebbe stato lui a uccidere la ragazzo dopo un rifiuto a un approccio sessuale.

Domani le sorelle Cappa in Procura per la nuova inchiesta su Garlasco

Stefania e Paola Cappa, mai ascoltate nella nuova indagine della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco, dovranno presentarsi domani davanti ai magistrati. Le gemelle, cugine di Chiara Poggi, non sono indagate (non lo sono mai state, neanche nell’inchiesta precedente chiusa con la condanna di Alberto Stasi), ma gli inquirenti vogliono sentire anche la loro versione dei fatti.

Marco Poggi, fratello di Chiara, era già stato ascoltato circa un anno fa. Lui dovrà comparire, sempre in qualità di semplice persona informata sui fatti, mercoledì 6 maggio, stesso giorno del suo amico Andrea Sempio, anche se forse Marco Poggi non si recherà a Pavia, bensì a Mestre per l’interrogatorio.

ANSA

Marco Poggi convocato in Procura nello stesso giorno di Andrea Sempio

Andre Sempio non ha ancora deciso se rispondere o meno alle domande che i magistrati della Procura di Pavia vogliono rivolgergli mercoledì. Gli avvocati hanno fatto sapere che scioglieranno la riserva non prima di domani.

Secondo la nuova indagine, sarebbe stato lui a uccidere Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007 perché quest’ultima aveva rifiutato un suo approccio sessuale. Negli ultimi giorni sono emersi migliaia di messaggi postati dallo stesso Sempio, tra il 2009 e il 2017, sul forum “Club di seduzione italiana” in cui parlava dell’ossessione per una ragazza da lui patita quando aveva tra i 18 e i 20 anni.

Tuttavia, gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia (che è anche una sua amica) hanno specificato che la ragazza in questione non era Chiara Poggi. Si tratterebbe, invece, di una barista conosciuta all’epoca da Andrea Sempio.

Garlasco, dove verranno interrogati Marco Poggi e le sorelle Cappa

Inizialmente i tre testimoni erano stati convocati tutti per lo stesso giorno, cioè mercoledì 6, ma per un impegno delle due sorelle la loro deposizione è stata anticipata. Le Cappa verranno ascoltate a Milano, mentre Marco Poggi potrebbe essere ascoltato a Mestre (Venezia), come già in altre due occasioni nella nuova indagine.

Al momento l’unico indagato nella nuova indagine su Garlasco è Andrea Sempio. Secondo i magistrati avrebbe ucciso Chiara Poggi colpendola almeno 12 volte tra volto e cranio, utilizzando un oggetto contundente mai trovato.

Gli inquirenti, inoltre, contestano a Sempio anche l’aggravante della crudeltà e quella dei motivi abietti “riconducibili all’odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale”.