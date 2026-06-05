Garlasco, Marco Poggi rompe il silenzio e sbotta: "Fantasie su di me e la droga, qualcuno doveva frenare"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Marco Poggi rompe il silenzio dopo quasi 18 anni e risponde alle accuse che lo hanno coinvolto nel delitto della sorella Chiara a Garlasco. “Essere accusato addirittura di essere l’autore è una cosa che difficilmente andrà via” ha affermato. Smentite anche le teorie su droga, traffici illeciti e presunte piste alternative.

Garlasco, parla Marco Poggi

Dopo quasi due decenni trascorsi lontano dai riflettori, Marco Poggi ha deciso di parlare pubblicamente del caso Garlasco.

Lo ha fatto durante un’intervista a “Quarto Grado”, affrontando per la prima volta le accuse, le insinuazioni e le teorie che negli ultimi mesi hanno nuovamente riportato il suo nome al centro del dibattito sull’omicidio della sorella Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007.

ANSA

Cosa ha detto il fratello di Chiara

Le sue parole rappresentano uno sfogo personale ma anche una presa di posizione contro le numerose ricostruzioni che, nel tempo, hanno coinvolto direttamente o indirettamente la sua figura.

“Non ho mai accettato tutta questa esposizione mediatica” ha affermato Marco Poggi, spiegando di aver scelto per anni il silenzio, rifiutando qualsiasi esposizione pubblica.

Una decisione che, secondo lui, potrebbe però aver contribuito alla nascita di alcune speculazioni. “Probabilmente il fatto di non aver mai rilasciato interviste può aver alimentato anche queste voci”.

Le teorie sul suo presunto coinvolgimento

Negli ultimi mesi, infatti, il fratello della vittima è tornato al centro dell’attenzione mediatica a causa di nuove ipotesi e ricostruzioni circolate sul web e in alcuni programmi televisivi.

“Non pensavo di dover affrontare tutto questo 19 anni dopo” ha dichiarato, raccontando il peso di essere diventato bersaglio di accuse e sospetti. “Non so veramente come si sia arrivati a questo punto, come non si sia dato un freno prima a questa cosa che riguarda me, come riguarda anche altre persone coinvolte direttamente o indirettamente”.

“Ovviamente essere accusato di essere coinvolto nell’omicidio di Chiara, essere accusato addirittura di essere l’autore è sicuramente una cosa che difficilmente andrà via”.

Le teorie sul traffico di droga e la smentita

Nel corso dell’intervista a Marco Poggi è stato affrontato anche uno dei filoni che negli anni hanno alimentato diverse ricostruzioni non confermate: quello di un presunto giro di droga che Chiara Poggi avrebbe scoperto.

Marco Poggi ha respinto categoricamente queste ipotesi. “È stato detto tutto, si è fatta qualsiasi ricostruzione. Consumo di cocaina? No, non l’ho mai provata. Purtroppo è una fantasia che più fantasia non può essere”.

Secondo Poggi, qualcuno avrebbe potuto evitare quelle che considera delle pesanti degenerazioni. “Io ho sempre pensato che chi indagava poteva benissimo smontare alcune piste, ma non solo la mia, poteva smontare anche tutte le altre piste alternative”.