Garlasco, maresciallo Roberto Pennini e i graffi sulle braccia di Stasi: "Mai detto fossero insanguinati"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Roberto Pennini torna a smentire di aver mai affermato che sulle braccia di Alberto Stasi ci fossero dei graffi insanguinati. L’ex maresciallo dei carabinieri, tra i primi a entrare nella villetta della famiglia Poggi la mattina del 13 agosto del 2007, ha ripercorso i primi momenti dopo la chiamata dell’ex bocconiano e i rilievi sulla scena del delitto di Garlasco.

Le parole di Roberto Pennini

Invitato in Tv nell’ultima puntata della trasmissione Quarto Grado, Pennini ha risposto alle domande di Gianluigi Nuzzi e degli ospiti in studio, in particolare sul mancato utilizzo dei calzari dei carabinieri entrati nella villa di via Pascoli e i presunti graffi sulle braccia di Alberto Stasi.

Fu lo stesso ex maresciallo a riportare la circostanza nel 2014 davanti all’allora sostituta procuratrice generale di Milano Laura Barbaini, rappresentante dell’accusa nel processo di appello-bis che portò alla condanna dell’ex bocconiano.

I primi momenti sulla scena del delitto di Garlasco

Roberto Pennini è tornato sui primi momenti dei carabinieri all’interno della villetta di Garlasco, di fronte alla scoperta del corpo di Chiara Poggi.

"Sono entrati senza i calzari i miei primi due colleghi, dal terzo in poi, dove il terzo ero io, abbiamo usato i calzari e i guanti, perché mi avevano spiegato cosa c’era all’interno" ha specificato.

"La dottoressa del 118 e l’infermiere sono entrati con i calzari, quindi gli unici due a non usare le protezioni ai piedi erano i miei colleghi. Le foto le ho fatte io – ha aggiunto – e quelle nel primo momento dovrebbero essere le più genuine, perché non c’era grande calpestio, solo quello dei miei due colleghi".

I graffi sulle braccia di Alberto Stasi

Di fronte alla domanda del conduttore su come mai non fossero state fatte delle fotografie appena notati quei segni sulle braccia di Stasi, Pennini ha risposto di aver detto al collega che li vide per prima di scattare le foto al rientro in caserma con l’allora fidanzato della vittima.

"Poi non so perché non gliele abbiano fatte, io sinceramente non ci ho più pensato a quella cosa perché per me erano insignificanti" ha spiegato, aggiungendo di essere tornato sull’episodio nel 2014, soltanto "perché quando ci aveva sentito la dottoressa Barbaini erano usciti proprio il giorno prima degli articoli sulla stampa in cui dicevano che erano stati notati questi graffi sul braccio di Stasi".

Pennini ha spiegato di essersi ricordato di quei graffi alla seconda convocazione in procura, nella quale ha richiamato alla mente il momento in cui si dovette avvicinare al braccio di Stasi per notare quei segni, che descrisse come arrossamenti, precisando di non aver mai detto che fossero insanguinati.