Garlasco, Mario Giordano e Marianna Canè querelati per diffamazione dall'ex carabiniere Maurizio Pappalardo

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il prossimo 16 luglio il tribunale valuterà l’opposizione di Maurizio Pappalardo all’archiviazione della querela per diffamazione contro Mario Giordano e Marianna Canè. La causa riguarda i servizi televisivi che hanno accostato l’ex ufficiale al delitto di Garlasco e al “Sistema Pavia”, una ricostruzione che la parte offesa ritiene lesiva della propria reputazione.

La querela di Maurizio Pappalardo contro Mario Giordano e Marianna Canè

Maurizio Pappalardo, ex maggiore dei Carabinieri attualmente coinvolto nell’inchiesta “Clean 2” con accuse di corruzione e stalking che gli sono valse una richiesta di condanna a sei anni e mezzo di carcere, ha avviato una causa per diffamazione aggravata nei confronti di Mario Giordano, direttore di “Fuori dal Coro”, e dell’inviata Marianna Canè.

La denuncia riguarda alcuni servizi televisivi trasmessi su Rete 4 alla fine del 2025, ritenuti colpevoli di aver costruito un’immagine lesiva dell’ex ufficiale attraverso accostamenti giudicati arbitrari tra i suoi attuali procedimenti penali e le ombre del delitto di Garlasco.

ANSA

Secondo i legali di Pappalardo, la narrazione mediatica proposta dai due giornalisti avrebbe fuso vicende distinte in un unico e suggestivo racconto criminale, eccedendo i limiti del diritto di cronaca e provocando un danno d’immagine che la parte offesa ha deciso di contestare formalmente davanti ai giudici di Pavia.

I riferimenti al delitto di Garlasco

Al centro della disputa legale vi è la scelta di Mario Giordano e Marianna Canè di legare la figura di Maurizio Pappalardo non solo alle inchieste recenti sul cosiddetto “Sistema Pavia”, ma anche alle primissime fasi investigative del delitto di Garlasco.

Secondo la difesa dell’ex ufficiale, i servizi avrebbero utilizzato un linguaggio allusivo per creare una narrazione unitaria che associava casi tra loro distinti, suggerendo un’immagine dell’indagato potenzialmente calunniosa e priva di riscontri processuali definitivi.

Questo intreccio mediatico avrebbe amplificato la portata delle accuse a carico di Pappalardo, generando un effetto di confusione nell’opinione pubblica tra i diversi filoni d’indagine e provocando una lesione d’immagine che l’ex carabiniere ha deciso di portare davanti ai magistrati per ottenere giustizia.

La data dell’udienza

Nonostante la Procura di Pavia abbia inizialmente avanzato una richiesta di archiviazione per Mario Giordano e Marianna Canè, ritenendo che il loro operato rientrasse nel legittimo esercizio dell’attività giornalistica, Maurizio Pappalardo ha presentato una formale opposizione per impedire la chiusura del caso.

La questione è dunque approdata sulla scrivania del giudice per le indagini preliminari Maria Cristina Lapi, che avrà il compito di stabilire se le modalità comunicative adottate dai due professionisti di Mediaset siano state o meno continenti e rispettose della verità.

Il momento decisivo è fissato per l’udienza del 16 luglio 2026, data in cui il tribunale dovrà sciogliere le riserve e decidere se archiviare definitivamente la querela o se, al contrario, disporre nuove indagini per accertare la sussistenza del reato di diffamazione aggravata ai danni dell’ex maggiore.