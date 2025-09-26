Garlasco, Mario Venditti ex procuratore di Pavia indagato per corruzione, qual è il legame con Andrea Sempio

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Colpo di scena nelle indagini sul delitto di Garlasco: l’ex procuratore di Pavia Mario Venditti è finito nel registro degli indagati per corruzione in atti giudiziari. All’alba sono scattate le perquisizioni di carabinieri e guardia di finanza nelle abitazioni di Venditti, di altri ex investigatori e dei familiari di Andrea Sempio. Secondo l’accusa il magistrato avrebbe ricevuto soldi per archiviare la prima indagine del 2017 su Sempio.

Garlasco, perquisizioni a casa di Andrea Sempio e di ex investigatori

All’alba di oggi, venerdì 26 settembre, carabinieri e guardia di finanza hanno perquisito le abitazioni di ex investigatori e inquirenti che parteciparono alle prime indagini sul delitto di Garlasco. Lo riporta il Tg1.

Tra questi l’ex procuratore di Pavia Mario Venditti, che sarebbe indagato per corruzione.

IPA L’ex procuratore di Pavia Mario Venditti

Perquisizioni anche nelle abitazioni dei genitori e degli zii di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi.

Indagato l’ex procuratore di Pavia Mario Venditti

Repubblica riferisce che le perquisizioni hanno riguardato, tra le altre, le tre abitazioni – a Pavia, Genova e Campione d’Italia – dell’ex procuratore di Pavia Mario Venditti.

L’operazione è coordinata dalla procura di Brescia, competente a indagare su eventuali reati commessi da magistrati in servizio a Pavia.

Sono state perquisite anche le case di due carabinieri in congedo che lavoravano nella sezione di polizia giudiziaria della procura pavese.

Si tratta dei due militari che nel 2017 si occuparono degli accertamenti e delle trascrizioni delle indagini a carico di Andrea Sempio sull’omicidio di Chiara Poggi.

L’accusa di corruzione

Venditti, oggi presidente del Casinò di Campione d’Italia, sarebbe indagato per corruzione in atti giudiziari.

Secondo l’accusa l’allora procuratore di Pavia avrebbe ricevuto soldi (20-30 mila euro) dai familiari di Andrea Sempio per chiudere l’indagine avviata nel 2017.

Il Corriere della Sera riferisce che l’indagine è partita dal ritrovamento di un appunto a casa dei genitori di Sempio con scritto “Venditti gip archivia 20-30 euro”.

Un foglietto di un bloc notes che risalirebbe al febbraio 2017, nei giorni in cui Andrea Sempio venne indagato per il delitto di Garlasco.

L’ipotesi degli investigatori è che la famiglia di Sempio fosse venuta a conoscenza dell’indagine già nelle prime fasi, quando sarebbe dovuta rimanere coperta dal segreto.

Le indagini della guardia di finanza avrebbero accertato un trasferimento di circa 40 mila euro dalle zie al padre di Sempio.

Il sospetto è che quei soldi siano stati prelevati in contanti e poi girati a Venditti.