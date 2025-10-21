Garlasco, Massimo Lovati al Grande Fratello Vip? Rivelazione di Selvaggia Lucarelli sull'ex avvocato di Sempio

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Selvaggia Lucarelli tira le somme sul delitto di Garlasco. O, meglio, tira le somme, con il suo solito stile graffiante, sul circuito mediatico creatosi attorno all’omicidio di Chiara Poggi, fatto da continui colpi di scena e dalle persone che in questi anni sono entrate e uscite dal racconto, come fossero i personaggi di una rappresentazione. In particolare, Lucarelli ha sganciato una bomba che riguarda Massimo Lovati: l’ex avvocato di Sempio avrebbe ricevuto un invito per il Grande Fratello Vip.

Selvaggia Lucarelli parla di Garlasco

Selvaggia Lucarelli è tornata a parlare del caso Poggi nell’articolo intitolato “Omicidio Garlasco, in tv il gran circo: tra magistrati, avvocati e giornalisti”, pubblicato sul Fatto Quotidiano.

Nel testo, la giornalista ha passato in rassegna tutti gli eventi giudiziari e mediatici legati al caso. Il sottotitolo: “Show da salotto. Dalle sorelle Cappa infangate agli avvocati che cambiano, per finire col procuratore e le continue fughe di notizie”.

L’avvocato Massimo Lovati

Massimo Lovati al Grande Fratello Vip?

Ad attirare l’attenzione, in particolare, un dettaglio che la stessa Lucarelli ha condiviso tramite una Storia su Instagram. Parlando di Massimo Lovati, la giornalista ha ventilato un possibile avvicinamento da parte di qualcuno che gli avrebbe offerto la partecipazione al più famoso reality show di Mediaset.

Parrebbe che, scrive Lucarelli, “gli abbiano offerto il Grande Fratello Vip. Cosa manca, oltre a un cambio di sesso?”. Al momento non si sa se l’indiscrezione in merito al reality sia fondata o solo una voce.

Di Lovati si può solo dire che l’idea di affiancare la carriera legale alla partecipazione a determinati progetti editoriali potrebbe interessargli. È infatti noto che Lovati avesse intavolato una discussione con Fabrizio Corona volta alla realizzazione di una fiction. Come si è scoperto successivamente, di concreto non c’era nulla. E il contatto fra Lovati e Corona ha pesato nella decisione di Andrea Sempio di revocare il mandato al legale.

Angela Taccia su Massimo Lovati

C’è poi anche un altro elemento: Angela Taccia, l’altra legale di Sempio, ha rivelato che nei mesi passati Lovati avrebbe avuto “altre priorità”: “Però, ultimamente, ahimè, forse aveva altre priorità. La sua priorità non è sembrata più Andrea. Quindi, riunioni rinviate per – magari – partecipare a trasmissioni televisive o il fatto che non partecipasse a riunioni per la strategia difensiva”.

Non si può, tuttavia, dare per certa la partecipazione di Lovati al GF Vip, né l’esistenza di effettivi contatti intercorsi fra il legale e Mediaset.