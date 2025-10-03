Garlasco, Massimo Lovati annuncia il silenzio stampa ma fa dietrofront: la spiegazione dell'avvocato di Sempio

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Garlasco, dopo l’intervento in diretta tv con il quale aveva Massimo Lovati aveva annunciato il silenzio stampa, l’avvocato di Andrea Sempio ha fatto dietrofront. Con un intervento a Mattino Cinque, il legale ha spiegato di non conoscere il nuovo consulente Armando Palmegiani e di volersi consultare con lui prima di rilasciare dichiarazioni.

Garlasco, il silenzio stampa annunciato da Massimo Lovati in diretta

Nuovi sviluppi sul caso Garlasco, dopo l’annuncio del silenzio stampa da parte di Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio.

L’avvocato aveva infatti destato numerose perplessità quando, nella puntata di Storie Italiane andata in onda giovedì 2 ottobre, aveva rifiutato di proseguire l’intervista con Eleonora Daniele.

ANSA

Massimo Lovati

La conduttrice si era collegata con Lovati il quale, dopo qualche problema tecnico, si è allontanato dalla postazione. L’inviata ha inizialmente parlato di “un’urgenza” per la quale l’avvocato aveva dovuto temporaneamente allontanarsi.

Dopo qualche minuto, è stato lo stesso Lovati a intervenire.

“Sono in silenzio stampa, mi spiace e me ne scuso. Questioni di riservatezza mia e del caso che sto difendendo mi impongono di fare così, mi spiace” ha affermato il legale.

“Ho annullato tutte le interviste programmate, tra le quali quella di oggi a Dritto e Rovescio e quella di Quarto Grado di domani sera per miei motivi di riservatezza. La settimana prossima potrei tornare da voi tranquillamente, per adesso è così”.

Il dietrofront dell’avvocato di Sempio

Ma la situazione è nettamente cambiata nel corso della puntata di Mattino Cinque andata in onda il 3 ottobre.

L’avvocato di Andrea Sempio è infatti intervenuto nel corso del programma condotto da Federica Panicucci, che spesso nelle ultime settimane si è occupato del delitto di Garlasco.

“Io ieri ho dovuto sospendere le mie dichiarazioni con la stampa in attesa di poter conferire col nuovo consulente tecnico che neppure conosco personalmente”, ha spiegato Massimo Lovati.

“Questo consulente non è stato nominato da me, devo conoscerlo per poter raffrontarmi”, ha chiarito poi il legale.

Il mistero sulla nomina di Palmegiani

Federica Panicucci ha dunque fatto notare a Massimo Lovati che, solamente un giorno prima, aveva di chiarato di essere stato lui a nominare Armando Palmegiani come nuovo consulente di Sempio.

“Non ho ancora avuto modo di sentirlo, vi pregherei di consultarmi su altri temi”, ha risposto l’avvocato.

La conduttrice ha infine chiesto all’avvocato se c’è stato almeno un confronto tra lui e la collega Angela Taccia, che insieme a Lovati difende Sempio nel caso Garlasco.

“È malata”, ha tagliato corto Lovati.