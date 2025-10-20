Garlasco, Massimo Lovati apre a Fabrizio Corona vestito da prete: "Urla animalesche, chiamati i carabinieri"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Il tanto atteso quarto appuntamento con lo Speciale Garlasco di Falsissimo di Fabrizio Corona è in rete. Come l’ex paparazzo aveva promesso, si è presentato nuovamente a casa di Massimo Lovati vestito da prete, ma il suo ennesimo ingresso in scena non è stato immune da conseguenze. Lovati ha spiegato a Lo Stato delle Cose che Corona si sarebbe presentato presso il suo studio a mezzanotte “con urla animalesche” che hanno svegliato tutti i condomini. Alcuni di essi hanno chiamato i carabinieri.

Panico nello studio di Massimo Lovati

Lunedì 20 ottobre sul canale YouTube di Falsissimo è comparso il quarto appuntamento dello Speciale Garlasco di Fabrizio Corona. Tra l’ex paparazzo e l’avvocato Massimo Lovati non era andata benissimo, l’ultima volta: di fronte alle telecamere di Falsissimo l’ex legale di Andrea Sempio si era lasciato andare con una serie di dichiarazioni che in pochi giorni gli hanno portato una querela e la revoca dell’incarico da parte del suo assistito, indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Chiara Poggi.

Lovati aveva accusato Corona di averlo ingannato e di aver usato quel girato per i suoi interessi. Negli scorsi giorni Corona si è ripresentato nello studio di Lovati ed è nuovamente scoppiato il caos.

ANSA Fabrizio Corona si ripresenta a casa di Massimo Lovati e arrivano i carabinieri: “Urla animalesche”

In collegamento con Lo Stato delle Cose Massimo Lovati ha raccontato l’episodio. Quella sera “era quasi mezzanotte e Fabrizio Corona ha svegliato tutto il condominio del mio studio con delle urla animalesche dal centro della via del Carmine”. “Jerry, aprimi!”, avrebbe urlato l’ex paparazzo attirando l’attenzione di “tutti i palazzi della via” e qualcuno ha chiamato i carabinieri.

In quel momento nello studio di Lovati c’erano gli inviati di Quarto Grado che l’avvocato ha pensato di “mettere in salvo perché stava succedendo l’ira di Dio”. Corona si sarebbe dunque intrufolato mentre Lovati faceva uscire la troupe Mediaset.

Lo Speciale Garlasco di Fabrizio Corona

Con lo Speciale Garlasco Fabrizio Corona si improvvisa detective e ritorna a quell’estate 2007, quando anche lui fece tappa a Garlasco nei giorni successivi all’omicidio di Chiara Poggi. Erano i momenti in cui i riflettori dei media erano puntati sia sulla villetta di via Pascoli 8 che sulle cugine della vittima, Paola e Stefania Cappa.

Corona viaggiò per la Lomellina a caccia di esclusive, e ancora oggi lo Speciale Garlasco è parte integrante del suo show Falsissimo. In quattro episodi Corona è riuscito a parlare con Andrea Sempio e lo stesso Alberto Stasi, riuscendo addirittura a incontrare Ermanno Cappa.

Il caso Jerry La Rana

Come anticipato, dopo la terza parte dello Speciale Garlasco di Corona il mondo di Massimo Lovati è cambiato. Le sue dichiarazioni rese alle telecamere di Corona gli sono costate una querela e la revoca del mandato da parte del suo assistito, ma anche polemiche per alcune affermazioni su Yara Gambirasio e Massimo Bossetti.

Travolto dalle polemiche, Lovati ha riferito che Fabrizio Corona lo avrebbe ingannato dicendogli che avrebbero girato una fiction su Jerry La Rana, personaggio fittizio e senza scrupoli. Quando quelle dichiarazioni sono finite in rete con tutte le conseguenze, Lovati ha accusato Corona di aver divulgato il video per altri intenti.