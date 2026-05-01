Garlasco, Massimo Lovati attacca la Procura e scommette: "Andrea Sempio e Alberto Stasi entrambi assolti"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Dopo l’ultima svolta sul caso Garlasco, l’avvocato Massimo Lovati attacca la Procura di Pavia parlando di “indagini fallimentari” Lovati ha invitato l’ex assistito Sempio a non presentarsi all’interrogatorio del 6 maggio, definendo “assurdo” il movente ipotizzato dagli inquirenti sul delitto di Chiara Poggi. Poi il pronostico: “Andrea Sempio e Alberto Stasi verranno assolti entrambi”.

Garlasco, Massimo Lovati si sbilancia

Dopo le recenti novità sul caso Garlasco, con la Procura di Pavia che ha convocato Andrea Sempio per l’interrogatorio fissato il 6 maggio, a dire la sua è stato Massimo Lovati, ex legale di quest’ultimo.

Nell’intervista di TgCom, Lovati ha espresso un parere sull’operato della Procura, bollando le nuove indagini come “fallimentari” e criticando apertamente la strategia degli inquirenti.

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Il parere sul futuro di Alberto Stasi

Negli ultimi giorni, com’è noto, la Procura ha sostenuto che Andrea Sempio avrebbe agito da solo, ipotizzando anche un movente legato a un presunto approccio sessuale respinto dalla vittima.

Massimo Lovati è stato netto nel giudicare la nuova linea accusatoria. “Le indagini erano iniziate per omicidio in concorso e adesso, di punto in bianco, sono arrivate alla conclusione che si è trattato solo di una persona. Un segno di debolezza di chi indaga”.

Secondo l’avvocato, questa impostazione favorisce una futura revisione del processo che ha portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi a 16 anni di carcere. “Anche lui è innocente, non c’entra nulla in questa storia” ha sostenuto.

Il consiglio ad Andrea Sempio

Uno dei passaggi più interessanti dell’intervista riguarda l’interrogatorio previsto il 6 maggio, considerando che Lovati ha invitato apertamente Andrea Sempio a non presentarsi davanti ai magistrati.

L’attuale difesa di Sempio, rappresentata dall’avvocato Angela Taccia e dal legale Massimo Cataliotti, ha invece confermato la volontà del loro assistito di collaborare con gli inquirenti e presentarsi all’interrogatorio.

“Sperano in una confessione” ha avvisato. “Andrea verrà assolto, ma gli suggerirei di non andare, per protesta contro questa strategia sleale della procura”.

Lovati ha respinto anche la nuova ipotesi investigativa relativa al movente. “Ma è assurdo quanto banale” ha sintetizzato. “Non sta in piedi. Non si conoscevano neanche e non c’è un fatto concreto che lo dimostri”.

Nella parte finale dell’intervista, Lovati è arrivato poi a definire il caso Garlasco un esempio di malagiustizia. “Verrà fatta giustizia per i vivi, per Sempio e Stasi, che verranno assolti, ma non verrà fatta giustizia per i morti” ha concluso.