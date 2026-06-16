Garlasco, Massimo Lovati certo sul mistero del muretto rotto: "Errore grave, Alberto Stasi ha detto una bugia"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Per Massimo Lovati, Alberto Stasi è innocente quanto Andrea Sempio. E su Stasi “lo hanno capito anche i sassi”, perché sarebbe stato “condannato per una bugia” per il delitto di Garlasco. Una “bugia”, secondo Lovati, che è tutta nella sua versione dei fatti: l’ex avvocato dell’attuale indagato, infatti, sostiene che Stasi non abbia mai scoperto il cadavere di Chiara Poggi. Una delle prove di questa totale assenza dalla scena del crimine sarebbe nel muretto della villetta.

La “bugia” di Alberto Stasi

Ospite nello studio di Dentro La Notizia martedì 16 giugno, Massimo Lovati ha ribadito la sua convinzione sull’innocenza di Alberto Stasi.

Non solo l’allora fidanzato di Chiara Poggi non avrebbe ucciso la ragazza, ma non sarebbe nemmeno mai entrato in quella casa, il 13 agosto 2007.

“Lo hanno capito anche i sassi”, dice Lovati a Gianluigi Nuzzi e Carmelo Abbate, “che è innocente”, e aggiunge che Stasi “è stato condannato per una bugia”, ovvero “quella che lui racconta di aver scoperto il cadavere”.

Alberto Stasi “non ha scoperto un bel niente“, sottolinea l’ex avvocato di Andrea Sempio, perché “non è entrato”, né sarebbe stato il “fidanzato scopritore” del delitto.

L’errore del muretto, secondo Massimo Lovati

Come noto, Alberto Stasi ha sempre riferito che il 13 agosto 2007, non ricevendo una risposta da Chiara Poggi al telefono e all’ingresso, avrebbe scavalcato il muretto di cinta per poi introdursi nell’abitazione, trovando la porta aperta.

Il “grande errore” degli investigatori della prima inchiesta, sempre secondo Lovati, sarebbe tutto nel “muretto rotto” sul quale avrebbero dovuto condurre “un esperimento giudiziale“.

La mancanza di un esperimento giudiziale nel delitto di Garlasco

Nel corso del suo intervento, Lovati spiega che un esperimento giudiziale consiste nella “ripetizione di un atto, di un comportamento”, cosa che nelle prime indagini sul delitto di Garlasco non è stata fatta.

Gli inquirenti avrebbero dovuto “portare Alberto Stasi sul posto e fare una simulazione“, chiedendogli: “Dove hai scavalcato, Alberto? Qua? Qua? Facci vedere”. Ma allora, perché l’attuale condannato avrebbe mentito? Lovati insiste con la tesi dell’esistenza di terze persone che Stasi avrebbe coperto perché sotto minaccia. “Questa è una delle sue teorie, al momento prive di fondamento”, lo interrompe Abbate. Lovati risponde: “Lo vedremo”.